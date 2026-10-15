வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் யாருடனும் கூட்டணி இல்லை: ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அண்ணாமலை திட்டவட்டம்
வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் யாருடனும் கூட்டணி இல்லை: ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அண்ணாமலை திட்டவட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 06:45 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:36 PM
கோவை: ‘‘மரபுசாரா உற்பத்தியில் தமிழகம் முதலிடம் என்றாலும், காற்றலை, சூரிய மின்சாரத்தை சேமித்து வைத்து பயன்படுத்துவதற்கான கட்டமைப்பு ஏற்படுத்தப்படவில்லை,’’ என, ‘வீ த லீடர்ஸ்’ தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார்.
அந்த அமைப்பின் சார்பில் கோவை – நீலாம்பூரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள, ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் அறம், அரசியல் மைய தொடக்க விழா நேற்று நடந்தது.
விழாவில் அண்ணாமலை பேசுகையில், ‘‘நாங்கள் இதுவரை 14 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட்டுள்ளோம். வைகை நதி, பழனி சண்முக நதி, தாமிரபரணி நதியை தூய்மை செய்து வருகிறோம். ஓராண்டுக்குள் 175 கி.மீ., நதிகளை துாய்மைப்படுத்த உள்ளோம். எங்கள் புரட்சிகரமான புரட்சிகரமான திட்டம் வாயிலாக, 2027 அக்டோபரில் ஒரு லட்சம் பேருக்கு தரம் மிக்க பயிற்சி அளித்திருப்போம். முதல்கட்டமாக 100 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும்’’ என்றார்.
பின் அண்ணாமலை அளித்த பேட்டி:
எங்கள் அமைப்பின் வாயிலாக, உள்ளாட்சியில் இருந்து சட்டசபை தேர்தல் வரைக்கும் அடிப்படை மாற்றம் வரும். தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் எப்போது வந்தாலும், ‘வீ த லீடர்ஸ்’ போட்டியிடும். அரசியல் கட்சியாக இல்லாவிட்டாலும், அமைப்பாக போட்டியிடும். ஆனால், யாருடனும் கூட்டணி இல்லை.
மரபுசாரா உற்பத்தியில் தமிழகம் முதலிடம் என்றாலும், காற்றலை, சூரிய மின்சாரத்தை சேமித்து வைத்து பயன்படுத்த, பேட்டரி கட்டமைப்பை மின் வாரியம் ஏற்படுத்தவில்லை; அரசுக்கு தொலைநோக்கு பார்வை இல்லை.
தமிழகத்தில் முதல்முறையாக, பணம் இல்லாத இடைத்தேர்தலை தாராபுரம், மதுராந்தகத்தில் பார்க்க முடிந்தது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.