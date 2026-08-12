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தாக்கலாகாத மசோதாக்களுக்கு தீர்மானம் போடும் விஜய்!

தாக்கலாகாத மசோதாக்களுக்கு தீர்மானம் போடும் விஜய்!

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UPDATED : ஆக 13, 2026 12:08 AM

ADDED : ஆக 12, 2026 11:46 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 12:08 AM ADDED : ஆக 12, 2026 11:46 PM

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சென்னை: 'லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக, பார்லிமென்டில் மசோதாக்களே தாக்கல் செய்யாதபோது, அவற்றை எதிர்த்து எதற்காக விஜய் அரசு தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும்?' என, சட்டசபையில் அ.தி.மு.க., - பா.ம.க., - தே.மு.தி.க., - பா.ஜ., கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பின.

லோக்சபா தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து, பெண்களுக்கு 33 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு அளிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக, தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான அரசியலமைப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா, கடந்த ஏப்ரலில் பார்லிமென்டில் கொண்டு வரப்பட்டு தோல்வி அடைந்தது.

அந்த மசோதாவை மீண்டும் மத்திய அரசு கொண்டு வரவுள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், அரசு சார்பில், சட்டசபையில் நேற்று தனி தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. அதை, முதல்வர் விஜய் முன்மொழிந்து பேசி, தீர்மானத்தை வாசித்தார்.

தி.மு.க., சார்பில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி, தீர்மானத்தை ஆதரித்து பேசினார். மா.கம்யூ., - செல்லசாமி, இ.கம்யூ., - ராமச்சந்திரன், ம.ம.க., - ஜவாஹிருல்லா, ம.ஜ.க., - தமிமுன் அன்சாரி, வி.சி.க., - அமைச்சர் வன்னி அரசு, காங்கிரஸ் - அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் ஆகியோரும் தீர்மானத்தை ஆதரித்து பேசினர்.

அ.தி.மு.க., சார்பில் முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமி, பா.ம.க., - கணேஷ்குமார், தே.மு.தி.க., - பிரேமலதா ஆகியோர் தீர்மானத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். 'பார்லிமென்டில், மத்திய அரசு எந்த மசோதாவையும் கொண்டு வராதபோது, எதற்காக இந்த தீர்மானம்?' என, அவர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதன் விபரம்:

அ.தி.மு.க., - பழனிசாமி:

தமிழகத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்கக்கூடாது என அ.தி.மு.க., வலியுறுத்தியதை தொடர்ந்து, 'மாநிலங்களுக்கான விகிதாச்சாரம் பாதுகாக்கப்படும்' என, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெளிவு படுத்தினார்.

அதன்படி, தொகுதி மறுவரையறையில், 1971ம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, 7.18 சதவீத விகிதாச்சாரம் க டைப்பிடிக்கப்படும்.

தமிழகத்தில் லோக்சபா தொகுதிகள் எண்ணிக்கை 39ல் இருந்து, 59ஆக உயரும். வாக்காளர் எண்ணிக்கை மற்றும் பரப்பளவு அடிப்படையில் தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்வதில், எந்த தவறும் இல்லை.

தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக, பார்லிமென்டில் எந்த அறிகுறியும் இல்லாத நிலையில், அரசியல் காரணங்களுக்காக பரபரப்பை ஏற்படுத்த, இந்த தீர்மானத்தை, த.வெ.க., அரசு கொண்டு வந்துள்ள தாக கருதுகிறோம். அதனால், இந்த தீர்மானத்தை அ.தி.மு.க., எதிர்க்கிறது.

அதே நேரத்தில், வரும் லோக்சபா மற்றும் சட்டசபை தேர்தல்களில், பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் அம்சத்தை மட்டும், அ.தி.மு.க., ஆதரிக்கிறது.

* பா.ம.க., - கணேஷ்குமார்:

மெட்ராஸ் மாகாணத்தில், 12 மாவட்டங்கள் இருந்தன. தற்போது, 38 மாவட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளன. முன்பு சென்னை மாநகராட்சி மட்டும் இருந்தது. இப்போது, 25 மாநகராட்சிகள் உள்ளன. தமிழகத்தில், 5.73 கோடி வாக்காளர்களும், 39 லோக்சபா தொகுதிகளும் உள்ளன. ஒரு தொகுதிக்கு, 18 லட்சம் வாக்காளர்கள் வரை உள்ளனர்.

தொகுதி மறுவரையறையால் தமிழகத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாது என, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார். பிரதமர் மோடியும், அதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். அமித் ஷா தெரிவித்தபடி, தொகுதி மறுவரையறையால், தமிழகத்தில் தொகுதிகள் எண்ணிக்கை 59 ஆகும்; பெண்களுக்கு 20 தொகுதிகள் கிடைக்கும்.

நீங்கள் கொண்டு வந்துள்ள தீர்மானத்தில் இருப்பது போல், 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின்படி, 13 பெண் எம்.பி.,க்கள்தான் இருப்பர். மேலும், சட்டசபையில் 77 பெண் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மட்டுமே இருப்பர். மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையால், 117 பெண் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் இருப்பர்.

சட்ட மசோதா குறித்து, மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்காத நிலையில், செவி வழி செய்தியை வைத்து, தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த தீர்மானத்தை திரும்ப பெற வேண்டும்.

* பா.ஜ., - போஜராஜன்:

மாற்றம் ஒன்று தான் நிரந்தரம். அந்த மாற்றம் வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்பியதால், நீங்கள் எல்லாம் அமைச்சரவையில் இருக்கிறீர்கள். காலப்போக்கத்தில் தேவையான, ஆக்கபூர்வமான மாற்றத்தை ஏற்க வேண்டும். பார்லிமென்ட் கட்டடம், 850 பேர் அமரும் வகையில் கட்டியதை, சிலர் விமர்சித்தனர்.

இந்திய கம்யூ., - ராமச்சந்திரன்

வீடு கட்டினால், தனக்கும் மனைவிக்கும் மட்டும் தான் கட்டுவாரா? குழந்தைகள் வருங்கால தேவையை கருத்தில் கொண்டு நான்கு அறைகள் கட்டுவார். அப்படித்தான், எதிர்கால வளர்ச்சி, தேவைக்காக பார்லிமென்ட் கட்டடம் கட்டப்பட்டு உள்ளது. எனவே, அதை களங்கப்படுத்தி பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

நிர்வாக வசதிக்காக, ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகளை பிரிப்பதை போல, தொகுதிகளை பிரித்தால், மக்களுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். இவ்வளவு அவசரப்பட்டு தீர்மானத்தை கொண்டு வருவதை பா.ஜ., ஏற்காது; தீர்மானத்தை எதிர்க்கிறது.

* தே.மு.தி.க., - பிரேமலதா:

தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான முன்மொழிவை, இதுவரை மத்திய அரசு கொண்டு வரவில்லை. அப்படி இருக்கும்போது தீர்மானம் கொண்டு வருவது, எந்த அடிப்படையில் சரியாக இருக்கும்? தமிழகத்தில், 39 எம்.பி.,க்கள் உள்ளனர். தொகுதி மறுவரையறை வாயிலாக, 59 எம்.பி.,க்கள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது.

தற்போது ஒரு தொகுதியில், 10 லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். தொகுதி வரையறையால், 7 முதல் 8 லட்சம் மக்களுக்கு ஒரு எம்.பி., இருப்பார். அப்போது எம்.பி.,யால் சிறப்பாக பணியாற்ற முடியும். தமிழகத்திற்கு 23 பெண் எம்.பி.,க்கள் கிடைப்பர். தொகுதி மறுவரையறை, பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக, மத்திய அரசு சட்ட முன்வடிவு கொண்டு வந்த பின், தமிழக அரசு தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் பேசினர்.

இதையடுத்து, குரல் ஓட்டெடுப்பு வாயிலாக தீர்மானம் நிறைவேறியதாக சபாநாயகர் பிரபாகர் அறிவித்தார்.

'543 எம்.பி.,க்களே நீடிக்க வேண்டும்'
தீர்மானத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: தமிழகம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில், லோக்சபா எம்.பி.,க்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்களின் எண்ணிக்கையானது, கடந்த 1971ம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி நிர்ணயிக்கப்பட்டு, தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
கடந்த ஏப்ரலில், 50 ஆண்டு கால தொகுதி மறுவரையறை தடையை நீக்கவும், 2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு அடிப்படையில், தொகுதி மறுவரையறை செய்யவும், லோக்சபா எம்.பி.,க்கள் எண்ணிக்கையை, 850 ஆக அதிகரிக்கவும் கொண்டு வரப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதா தோல்வியடைந்தது.
இந்நிலையில், மீண்டும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதா கொண்டு வரப்படவுள்ளது. இதனால், மக்கள் தொகையை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்திய தமிழகம் உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களின் பார்லிமென்ட் பிரதிநிதித்துவம் நிரந்தரமாக பாதிக்கப்படும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. எந்த மாநிலமும் தொகுதி மறுவரையால் பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக்கொள்வது, மத்திய அரசின் தலையாய கடமை.
எனவே, தற்போதுள்ள லோக்சபா எம்.பி.,க்களின் எண்ணிக்கையை, 543 என்ற அளவிலேயே நிரந்தரமாக வைக்க வேண்டும். அதே வேளையில் பெண்களுக்கு, 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை, 2029 லோக்சபா தேர்தலில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என, மத்திய அரசை தமிழக சட்டசபை வலியுறுத்துகிறது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது

.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை


ஆதாரம் இல்லாமல், அவசரமாக எதற்கு தீர்மானம் கொண்டு வந்துள்ளீர்கள் என, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சிலர் கேட்கின்றனர். வந்தால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்ற நிலைப்பாடு இருக்கலாம். ஆனால், வருவதற்கு முன்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வந்தால் எப்படி சமாளிப்பது என்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதற்காகவே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, அரசால் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
- சபாநாயகர் பிரபாகர்


. தி.மு.க., மனப்பூர்வ ஆதரவு
தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான த.வெ.க., அரசு தீர்மானத்தை ஆதரித்து, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி பேசியதாவது:
தொகுதி மறுவரையறை, 2026ம் ஆண்டு மக்கள்தொகை அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டால், தமிழகத்திற்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும். இதை முதலில் எதிர்த்தது தி.மு.க.,தான். இதற்காக, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின், 2024ம் ஆண்டு சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி, அனைத்து கட்சி கூட்டத்தையும் கூட்டி ஆலோசனை நடத்தினார். தென் மாநில முதல்வர்கள், பல்வேறு மாநிலங்களின் முக்கிய கட்சி தலைவர்களை ஒன்றிணைத்து, தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக விரிவான ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. மாநிலங்களின் உரிமைகளுக்காக, தி.மு.க., தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறது. தொகுதி மறுவரையறை என்பது, மக்கள்தொகை கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு தண்டனையாக அமைந்து விடக் கூடாது.
எனவே, அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு தொகுதி மறுவரையறை செய்யக் கூடாது என்பதே எங்களின் உறுதியான நிலைப்பாடு. மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை பிரிப்பதாக இருந்தால், கடந்த 1971ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலேயே பிரிக்க வேண்டும். அதை நாங்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்துகிறோம்.
லோக்சபா மற்றும் சட்டசபைகளில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத ஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்ட மசோதாவை, தி.மு.க., முழுமையாக ஆதரிக்கிறது. தமிழகத்தின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் நோக்கத்தில், தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை தீர்மானத்தை, நாங்கள் மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறோம். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

உதயநிதிக்கு மறுப்பு; தி.மு.க., எதிர்ப்பு


மத்திய அரசின் லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை திட்டத்திற்கு எதிராக சட்டசபையில் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து, முதல்வர் விஜய் முதலில் பேசினார். தொடர்ந்து, தீர்மானத்தின் மீது பேசும்படி, மா.கம்யூ., செல்லசாமியை, சபாநாயகர் பிரபாகர் அழைத்தார்.
அப்போது, தி.மு.க., கொறடா வேலு குறுக்கிட்டு, ''எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியை முதலில் பேச அனுமதிக்க வேண்டும்,'' என்றார். தி.மு.க., உறுப்பினர்களும் எழுந்து நின்று வலியுறுத்தினர். வேலு பேசுகையில், “முதல்வர் கொண்டு வரும் தனி தீர்மானத்தின் மீது, முதலில் எதிர்க்கட்சி தலைவரைத்தான் பேச அழைக்க வேண்டும்; அதுதான் சபை மரபு. முன்பிருந்த சபாநாயகர்கள், அந்த மரபை பின்பற்றினர்,” என்றார்.
இதையடுத்து, அமைச்சர் செங்கோட்டையன், “அனைத்து கட்சிகளின் தலைவர்களும் பேசியபின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் கருத்து தெரிவித்தால், இன்னும் தெளிவாக இருக்கும். அந்த எண்ணத்தில் தான், மற்ற கட்சியினரை சபாநாயகர் பேச அனுமதித்துள்ளாரே தவிர, வேறொன்றும் இல்லை,” என்றார்.
தொடர்ந்து, விளக்கமளித்த சபாநாயகர் பிரபாகர், “சட்டசபை விதி 98ன்படி, தீர்மானத்தை சபாநாயகர் படித்து காட்டிய பின், அவர் அழைக்கும் வரிசையில் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பேசலாம். அதன் அடிப்படையில், சில மாறுதல்களை செய்தேன். இப்போது, மா.கம்யூ., உறுப்பினர் செல்லசாமி பேசலாம்,” என தெரிவித்தார்.



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