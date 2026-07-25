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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தலைவர், உறுப்பினர் இல்லை: வன்னியகுல ஷத்திரியர் வாரிய பணிகள் முடக்கம்

﻿ தலைவர், உறுப்பினர் இல்லை: வன்னியகுல ஷத்திரியர் வாரிய பணிகள் முடக்கம்

﻿ தலைவர், உறுப்பினர் இல்லை: வன்னியகுல ஷத்திரியர் வாரிய பணிகள் முடக்கம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:56 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:56 AM

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சென்னை : தமிழ்நாடு வன்னியகுல ஷத்திரியர் பொது அறநிலை பொறுப்பாட்சிகள் மற்றும் நிலைக்கொடைகள் வாரியத்தில், தலைவர் மற்றும் 9 உறுப்பினர் பதவிகள் காலியாக உள்ளதால், வாரியத்தின் செயல்பாடுகள் முடங்கி உள்ளன.

வன்னியகுல ஷத்திரியர் சமூக மக்களின் அறக்கட்டளைகள், கல்வி நிறுவனங்கள், சொத்துக்கள் மற்றும் நிலைக்கொடைகளை பராமரித்து, அவற்றின் வருவாயை சரியான வழியில் முறைப்படுத்த, இந்த வாரியம் உருவாக்கப்பட்டது. எனினும், கடந்த மூன்று மாதங்களாக, தலைவர் மற்றும் ஒன்பது உறுப்பினர் பதவிகள் காலியாக உள்ளன.

இதனால் வாரியத்தின் செயல்பாடுகள் முடங்கி உள்ளன. வாரியத்தின் கீழ் உள்ள, பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை பாதுகாக்கவும், புதிய நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தவும், முழுமையான நிர்வாகக் குழு அவசியமாகிறது.

எனவே, தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களை நியமிக்க வேண்டும் என, வன்னிய சமுதாய தலைவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

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