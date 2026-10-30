நவம்பரில் வருது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம்? அ.தி.மு.க., அதிருப்தி அணியுடன் த.வெ.க., பேச்சு!
நவம்பரில் வருது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம்? அ.தி.மு.க., அதிருப்தி அணியுடன் த.வெ.க., பேச்சு!
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 06:36 PM
சென்னை: சட்டசபையில், த.வெ.க., அரசு, மீண்டும் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகி வருவதால், அ.தி.மு.க., அதிருப்தி அணியிடம் பேச்சை துவங்கி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
த.வெ.க., மூத்த நிர்வாகிகள் சிலர் கூறியதாவது:
சட்டசபை தேர்தலில், பெரும்பான்மை கிடைக்காமல், காங்., – வி.சி.க., – கம்யூ., முஸ்லிம் லீக் கட்சிகள் ஆதரவோடு கூட்டணி ஆட்சியை, த.வெ.க., நடத்தி வருகிறது. இந்நிலையில், கம்யூ., கட்சிகள், எப்போது வேண்டுமெனாலும், ஆதரவை திரும்ப பெறும் நிலை உள்ளது. அதை ஈடுகட்ட, பா.ம.க., ஆதரவை பெற, த.வெ.க., பேச்சு நடத்தினால், வி.சி.க., அதிருப்தியாகிறது.
சட்டசபையில், கடந்த மே 13ம் தேதி, த.வெ.க., அரசு நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பு நடத்தி வெற்றி பெற்றது. ஆறு மாதத்துக்கு, அந்த தீர்மானத்தை மறுபடியும் கொண்டு வர முடியாது. அந்த அவகாசம், வரும் நவ., 13ம் தேதியோடு முடிகிறது. அதன்பிறகு, எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் கூட, நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர முடியும்.
எனவே, பெரும்பான்மையை மீண்டும் நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் த.வெ.க.,வுக்கு ஏற்படும். இதை கருத்தில் கொண்டு, அ.தி.மு.க.,வில் அதிருப்தி அணியாக செயல்படும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் வேலுமணி, சண்முகம் தலைமையிலான எம்.எல்.ஏ.,க்களின் ஆதரவை பெற, த.வெ.க., மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளது. சென்னை எம்.ஆர்.சி., நகரில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில், முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவருடன் பேச்சு நடந்துள்ளது.
ஆனால், ‘கடந்த ஓட்டெடுப்பின்போது, ஆதரவளித்த எங்களை ஏமாற்றி விட்டீர்கள். எங்கள் தரப்பில் இருந்தே ஆறு எம்.எல்.ஏ.,க்களை இழுத்து விட்டீர்கள். எனவே, முதல்வர் விஜய் வாக்குறுதி அளித்தால் தான், ஆதரவு கொடுப்போம்’ என, அந்த முன்னாள் அமைச்சர் உறுதியாக சொல்லி இருக்கிறார்.
இதையடுத்து, ‘நவம்பரில் என்ன வேண்டுமென்றாலும் நடக்கலாம். நீங்கள் உங்களின் தரப்பை வலுப்படுத்துங்கள். முதல்வரிடம் பேசுகிறோம். கடந்த முறைபோல் ஆகாது’ என, த.வெ.க., மேலிடம் உறுதி அளித்திருக்கிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.