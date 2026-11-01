சமூக நீதி விடுதிகளில் சமையல் இல்லை ஹோட்டல்களில் சாப்பிடும் மாணவர்கள்
சமூக நீதி விடுதிகளில் சமையல் இல்லை ஹோட்டல்களில் சாப்பிடும் மாணவர்கள்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:07 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
சென்னை: சமூக நீதி விடுதிகளில் பணிபுரியும் சமையலர்கள் சரிவர உணவு சமைக்காததால், மாணவர்கள் ஹோட்டல்களில் சாப்பிடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அரசு சமூக நீதி விடுதிகளில், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் தங்கிப் படித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு மூன்று வேளையும் உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பல விடுதிகளில் வழங்கப்படும் உணவுகள் சரியில்லை என, மாணவர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
மாணவர்களின் தேவைகளையும், குறைகளையும் கண்டறிய, சமீபத்தில் சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குனரகத்தில், 24 மணி நேர கட்டுபாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டது.
மாணவர்கள் தங்கள் புகார்களை தெரிவிக்க,73388 01456 என்ற, ‘வாட்ஸாப்’ எண் அறிவிக்கப்பட்டது. அதில், உணவு தொடர்பான புகார்களை, கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மாணவர்கள் அதிக அளவில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், விருதுநகர், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில், சமையலர்கள் உணவு சமைக்காமல், அரசால் வழங்கப்படும் மளிகை பெருட்களை எடுத்துச் சென்று விடுவதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
அதனால், மாணவர்கள் வெளியே சென்று, ஹோட்டல்களில் சாப்பிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், இதுபோன்ற புகார்கள் சொல்லப்படும் விடுதிகளில், துறை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள சமூக நீதி விடுதி ஒன்றில், கலெக்டர் நடத்திய ஆய்வில், சமையலர் உணவு சமைக்காமல் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.