எங்கும் ஊழல் இல்லை, கட்சி நிதியும் இல்லை எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி இருக்கிறோம்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
எங்கும் ஊழல் இல்லை, கட்சி நிதியும் இல்லை எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி இருக்கிறோம்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
ADDED : அக் 31, 2026 03:50 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:50 PM
மதுரையில் அவர் அளித்த பேட்டி;
சிறை காவலர்கள் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கையை ஏற்கனவே தொடங்கி உள்ளோம். ஒன்று, இரண்டு கைதிகள் மட்டுமே இருக்கும் கிளை சிறைகறை மூடி வருகிறோம். அப்படி 16 கிளைச்சிறைகளை மூடி இருக்கிறோம்.
வருங்காலங்களில் 16 கிளைச்சிறைகளை அடையாளம் கண்டுள்ளோம். அதையும் மூடுவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் தொடங்கியுள்ளோம். முன்பு மின்னகம் என்ற அமைப்பு இருந்தது. இப்போது அதில் இருந்து மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம்.
மின்துறையில் உள்ள ஊழல்களை நிறுத்தி இருக்கிறோம். மேல்மட்ட அளவில் எங்கேயும் ஊழல் இல்லை. எங்கேயும் பார்ட்டி பண்டு இல்லை, எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி இருக்கிறோம்.
அமைச்சரவை விரிவாக்கம் பற்றி முதல்வர் தான் முடிவு செய்வார். எப்போது என்ன தேவையோ, எத்தனை அமைச்சர்கள் தேவையோ அதை அவரே முடிவு செய்வார்.
எங்கே எல்லாம் மின்வெட்டு உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் உள்ளேதோ, அங்கே எல்லாம் அதை சரி செய்வதற்கான வேலைகளை நாங்கள் செய்து கொண்டே தான் இருககிறோம்.
இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேட்டியளித்தார்.