தமிழக அரசின் மின் கொள்முதலில் எவ்வித ஊழலும் நடைபெறவில்லை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
தமிழக அரசின் மின் கொள்முதலில் எவ்வித ஊழலும் நடைபெறவில்லை: அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
ADDED : நவ 14, 2026 05:03 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:03 PM
சென்னை: மின்சாரம் கொள்முதல் குறித்து ஸ்டாலின் சொல்வது பொய்; தமிழக அரசின் மின் கொள்முதலில் எவ்வித ஊழலும் நடைபெறவில்லை என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: பொய்ச் செய்திகளை உருவாக்குவதும், உருவாக்கப்பட்ட பொய்ச் செய்திகளைப் பரப்புவதற்காக முரசொலி பத்திரிகையை நடத்தி வரும் திமுக. கடந்த வாரம் இதேபோன்று கேரளா அரசுக்கு 8.64 ரூபாய்க்கு மின்சாரம் விற்பனை செய்ய ஒரு தனியார் நிறுவனம் தயாராக இருந்ததாக வெளிவந்த ஒரு செய்தியைக் குறிப்பிட்டு, தமிழக மின்சாரக் கொள்முதல் குறித்து ஒரு பொய்யான செய்தியைப் பரப்ப முயன்றார் ஸ்டாலின். தற்பொழுது அதைக் கேரள அரசு மறுத்துள்ளது.
சின்ன உதாரணம்
ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒன்றை மட்டும் உறுதியாகத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு எந்தவித ஊழலுக்கும் இடம் கொடுக்காமல் ஒவ்வொரு துறையையும் முதல்வரின் உத்தரவுக்கிணங்கச் சீரமைத்து வருகிறோம். கடந்த 70 வருடங்களாக திமுக தமிழகத்திற்குச் செய்த பேரழிவைச் சீரமைக்க ஒவ்வொரு நாளும் முதல்வரின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் போராடி வருகிறோம்.
நீங்கள் முதல்வராக இருந்தபோது உங்கள் ஆட்சியின் லட்சணத்திற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம்.
வெட்கக்கேடு
முன்னாள் அமைச்சர் நேரு மீது 2 வழக்குகள், முன்னாள் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ. வேலு மீது 2 வழக்குகள், உங்கள் மகனின் நண்பர் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஷ் அவர்கள் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கு லஞ்சம் வாங்கிச் சிக்கி சிறையில் இருக்கிறார். இதைவிட வெட்கக்கேடு என்ன தெரியுமா? ஈவெரா நூலகத்திலேயே, உலகில் வேறு எங்கும் பார்க்காத வகையில் போலி நூல்கள் என்ற பெயரில் ஊழல்.
இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் உங்கள் தலைமையில் இருந்த காவல்துறை, குழந்தைகள் மீது பாலியல் வன்கொடுமை செய்த ஒரு கொடிய குற்றவாளியைக் காப்பாற்றி, ஒரு வருடத்திற்கு மேல் உங்கள் அரசு எல்லா மட்டத்திலும் பண ஆதாயத்தைப் பெற்று அந்தக் குற்றவாளியைப் பாதுகாத்து வந்திருக்கிறீர்கள். இதற்கு இதுவரை எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை.
மீண்டும் உறுதியாகச் சொல்கிறோம், அண்டை மாநிலங்கள் இருளில் மூழ்கி இருந்தபோது தமிழக மக்கள் இருளில் மூழ்கிவிடக் கூடாது மற்றும் தமிழகத் தொழில்துறை பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக மட்டுமே சில தினங்கள் குறுகிய கால அடிப்படையில் கேஸ் பவர் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டது. அதில் எந்த முறைகேடும் நடைபெறவில்லை என்பதை எப்போதும் நிரூபிக்கத் தயாராக உள்ளோம்.
ஓய்வு எடுங்கள்!
இனி வரும் காலங்களில் அதிக விலை கொடுத்து வாங்காத வண்ணம் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறோம். ஸ்டாலினுக்கு மீண்டும் ஒரு வேண்டுகோள். உங்கள் குடும்பம் தமிழகத்திற்குச் செய்த துரோகத்திற்குப் பிராயச்சித்தம் தேடவே ஆயிரம் வருடங்கள் போதாது. திமுகவின் கறுப்புப் பக்கங்களை மறைக்கப் பொய்ச் செய்திகளைப் பரப்புவதை நிறுத்திவிட்டு ஓய்வு எடுங்கள் ஸ்டாலின் சார். இவ்வாறு நிர்மல்குமார் கூறியுள்ளார்.