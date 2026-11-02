துறையும் தெரியவில்லை, நிர்வாக புரிதலும் இல்லை; முதல்வர் விஜயை குற்றம்சாட்டும் இபிஎஸ்
துறையும் தெரியவில்லை, நிர்வாக புரிதலும் இல்லை; முதல்வர் விஜயை குற்றம்சாட்டும் இபிஎஸ்
ADDED : நவ 02, 2026 07:07 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:07 PM
இதுகுறித்து அவரது அறிக்கை;
தமிழகத்தின் அக்டோபர் மாதம் ஜிஎஸ்டி வருவாய் வளர்ச்சி வெறும் 3% ஆக, தேசிய சராசரியை விட மிகக் குறைவாக இருப்பதாக வரும் செய்தி மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது. ஒருபுறம், தமிழகத்தின் விலைவாசி உயர்வு தேசிய சராசரியை விட அதிகமாகி, மக்களை வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
மறுபுறம், நமக்கு வர வேண்டிய தொழில் முதலீடுகள் எல்லாம் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றன. இன்று கூட, 3 தென்கொரிய நிறுவனங்கள் தங்கள் 1614 கோடி ரூபாய் முதலீட்டை தமிழகத்தை நிராகரித்துவிட்டு ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சென்றுவிட்டதாக செய்திகள் வருகின்றன.
திருமலை படத்தில், விஜய் நடித்த போது டேக் டைவர்ஷன் என்று நடிகர் விவேக்கை திருப்பதியில் இறக்கி விடுவதைப் போல, தமிழகத்திற்கு வரவேண்டிய தொழில்களை எல்லாம் டேக் டைவர்ஷன் என்று ஆந்திர மாநிலத்திற்கு தாரை வார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்றைய தவெக அரசு.
தொழில் வளம் பெருகி, பல வேலைவாய்ப்புகள் வந்து, அதனால் ஜிடிபி முன்னேறி, வருவாய் உயர்ந்தால் தானே, ஜிஎஸ்டி வருவாய் அதிகரிக்கும்? தொழில் வளம் எல்லாம் மற்ற மாநிலங்களிடம் தாரை வார்த்துவிட்டு போனால் எப்படி ஜிஎஸ்டி வருவாய் உயரும்?
இதையெல்லாம் சொல்லிப் புரிய வைக்கும் ஆட்சியா இன்றைக்கு இருக்கிறது? இந்த லட்சணத்தை சுட்டிக் காட்டினால் இன்றைய ஆட்சியாளர்களுக்கு கோபம் வேறு வருகிறது. தமிழகத்தின் எதிர்கால தொழில்வளத்தைக் கட்டமைக்க ஜெயலலிதா துவக்கிய அமைப்பை கெடுத்து குட்டிச்சுவர் ஆக்கி இருக்கிறது இன்றைய ஆச்சரியக்குறி அரசு. குரங்கின் கையில் கிடைத்த பூமாலை போல இந்த கூட்டத்திடம் தமிழகத்தில் நிர்வாகம் மாட்டிக் கொண்டு படும் பாடு, வரலாற்றுச் சோகம்.
தேர்வுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட படிக்காமல், இவ்வளவு ஏன், என்ன சப்ஜெக்ட் என்றே தெரியாமல், தேர்வு நாள் அன்று வினாத்தாளை பார்த்தால் பதில் வந்துவிடுமா? உங்களுக்கு தான் கேள்வியே என்னவென்று தெரியாதே. அதேபோல், எந்த துறை பற்றியும் தெரியாமல், நிர்வாகம் பற்றி கொஞ்சம் கூட புரிதல் இல்லாமல், ரீல்ஸ் காண்பித்து முதல்வராகி விட்டால் மட்டும் எல்லாம் தானாக நடந்துவிடுமா?
தமிழகத்திற்கு என்று ஒரு வளர்ச்சிப் பாதையை கஷ்டப்பட்டு கட்டமைத்து, அந்த வளமான பாதையில் பயணிக்கச் செய்திருக்கிறோம். அதை பாழாக்கி விடாதீர்கள்.
இவ்வாறு இபிஎஸ் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.