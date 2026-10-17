‘முதுகு குத்தி’ காங்கிரசுடன் இணைந்து இனி எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை: தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம்
‘முதுகு குத்தி’ காங்கிரசுடன் இணைந்து இனி எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை: தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம்
ADDED : அக் 17, 2026 05:21 PM
சென்னை: தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக கரப்பான் பூச்சி கட்சி நடத்தும் போராட்டத்துக்கு, தி.மு.க., ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. அதேநேரத்தில், ‘முதுகு குத்தி காங்கிரசுடன் இணைந்து, தி.மு.க., எந்த நடவடிக்கையிலும் பங்கேற்காது’ என, அக்கட்சி எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது.
தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில், அக்கட்சியின் எம்.பி.,க்கள் கூட்டம், சென்னை அறிவாலயத்தில் நேற்று நடந்தது. இதில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியான எஸ்.ஐ.ஆர்., தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டது. அதன்பின், நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்:
* எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக, தி.மு.க., தொடர்ந்து குரல் கொடுக்கும். எஸ்.ஐ.ஆர்., விவகாரத்தில், மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி, இத்தகைய அநீதியை முன்னின்று நடத்திய, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு, உரிய விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்
* எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும்; தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என, கரப்பான் பூச்சி கட்சி உட்பட, ஜனநாயக சக்திகள் முன்னெடுக்கும் போராட்டங்களுக்கு, தி.மு.க., முழு ஆதரவு தெரிவிக்கிறது. அதேநேரம், ‘முதுகு குத்தி’ காங்கிரசுடன் இணைந்து, தி.மு.க., எந்த நடவடிக்கையிலும் பங்கேற்க இயலாது
* தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் மற்றும் எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக, மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். காங்கிரஸ் செய்ய முடியாததை, இளைஞர்கள் தன்னெழுச்சியாக நடத்தி காட்டி உள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் முதலில் விலகி இருந்த காங்கிரஸ், இப்போது அவர்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பது போல காட்டிக் கொள்கிறது.
அடுத்தவர் உழைப்பை திருடித் தின்பதும், பிறர் முதுகில் சவாரி செய்து விட்டு, முதுகில் குத்துவதும் காங்கிரசின் பிறவிக்குணம். ‘இண்டி’ கூட்டணி சார்பில் நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தில், த.வெ.க., தலைவர் விஜய் பங்கேற்கவில்லை. கண்துடைப்புக்காக பங்கேற்ற அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசும் போது, பா.ஜ., தேர்தல் கமிஷன் என்ற வார்த்தைகள் வரவில்லை.
இப்படி தொடர்ந்து இரட்டை வேடும் போடும் காங்கிரஸ், த.வெ.க.,வை கண்டிக்கிறோம். கூட்டணியில் இல்லாத தி.மு.க.,வை இனியும் வம்புக்கு இழுத்து வாங்கிக் கட்டிக்கொள்ள வேண்டாம்
* தேர்தலுக்கு முன் நடத்தப்பட்ட எஸ்.ஐ.ஆர்., நடவடிக்கைகளை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களுக்கு பதிலாக, பழையபடி ஓட்டுச்சீட்டு முறையில் தேர்தல்களை நடத்த வேண்டும். இந்தக் கோரிக்கைளை வலியுறுத்தி, ஜனாதிபதியிடம் தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் மனு அளிப்பர்.
இவ்வாறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.