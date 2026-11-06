முதல்வர் மருந்தகங்களில் ‘ஜெனரிக்’ மருந்துகள் இல்லை; நோயாளிகள் ஏமாற்றம்
முதல்வர் மருந்தகங்களில் ‘ஜெனரிக்’ மருந்துகள் இல்லை; நோயாளிகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM
சென்னை: கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் முதல்வர் மருந்தகங்களில், ‘ஜெனரிக்’ வகை மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், நோயாளிகள், ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகின்றனர்.
வெளிச்சந்தையை விட குறைந்த விலையில் மருந்துகள் கிடைக்க, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், 1,000 முதல்வர் மருந்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. இதில், 538 மருந்தகங்களை கூட்டுறவு சங்கங்களும், மீதியை தொழில் முனைவோரும் நடத்துகின்றனர்.
இந்த மருந்தகங்களில், பெரிய நிறுவனங்களின் தயாரிப்புகள் அல்லாத ‘ஜெனரிக்’ வகை மருந்துகள் அதிகம் விற்கப்பட்டன. தற்போது, அந்த வகை மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், கேட்கும் மருந்துகள் கிடைக்காததால், நோயாளிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புகின்றனர்.
இதுகுறித்து, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூறியதாவது:
முதல்வர் மருந்தகத்திற்கு சென்று, டாக்டர்கள் பரிந்துரை செய்யும் மூன்று – நான்கு வகை மாத்திரைகளை கேட்டால், ஒன்று மட்டுமே இருப்பதாக ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர். அவர்களிடம் விசாரித்தால், ‘பல நாட்களாக இந்த மாத்திரைகள் வரவில்லை’ என்கின்றனர்.
அனைத்து மாத்திரைகளும் தடையின்றி கிடைக்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, கூட்டுறவு துறை பணியாளர்கள் கூறுகையில், ‘விலை குறைவான ஜெனரிக் மருந்துகளை வாங்கவே பலர் முதல்வர் மருந்தகத்திற்கு வருகின்றனர். இந்த மருந்துகள், தமிழக மருத்துவ பணிகள் கழகத்திடம் இருந்து வாங்கப்பட்டன. தற்போது, ஜெனரிக் மருந்துகள் போதியளவு கிடைக்காததால் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது; உயரதிகாரிகள் கவனத்திற்கு எடுத்து சென்றும் எந்த தீர்வும் கிடைக்கவில்லை’ என்றார்.