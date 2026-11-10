சாய ஆலைகளை மூடியதால் வேலை இழப்புகள் இல்லை அ.தி.மு.க., பழனிசாமிக்கு அமைச்சர் பதில்
சாய ஆலைகளை மூடியதால் வேலை இழப்புகள் இல்லை அ.தி.மு.க., பழனிசாமிக்கு அமைச்சர் பதில்
ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
சென்னை: ‘‘தவறு செய்யும் ஆலைகள் மீது, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நடவடிக்கை எடுத்ததால், யாருடைய வேலை வாய்ப்பும் பாதிக்கப்படவில்லை,’’ என, சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜிவ் தெரிவித்தார்.
த.வெ.க., ஆட்சியில், தமிழகத்தில், 467 ஆலைகள் மூடப்பட்டதால், ஒன்றரை லட்சம் பேர் வேலை இழந்ததாக, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி புகார் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில், அமைச்சர் ராஜிவ் இன்று (நவ.,10) அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில், 467 ஆலைகள் மூடப்பட்டதாக கூறுவது தவறு. சேலம், ஈரோடு, தர்மபுரி மாவட்டங்களில் விதிகளை மீறிய, 161 சாய ஆலைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத் நோட்டீசுக்கு உரிய விளக்கம் அளித்த 95 ஆலைகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டன. யாரும் வேலை இழக்கவில்லை.
சேலத்தில், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமியை சார்ந்தவர்கள் நடத்தும், முதலீடு செய்த ஆலைகள் மூடப்பட்டதால், அவர் இப்படி சொல்கிறாரா என தெரியவில்லை. யாராக இருந்தாலும் தவறு செய்யும் சாய ஆலைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுப்போம்; அவரது அரசு போன்று செயலற்று இருக்க மாட்டோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அ.தி.மு.க., கண்டனம்
அமைச்சரின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து, அ.தி.மு.க., வெளியிட்ட பதிவு:
தமிழகத்தின் மூத்த தலைவர், முன்னாள் முதல்வர் ஒரு விஷயத்தை சுட்டிக்காட்டினால், அதற்கு அரசு தரப்பில் உரிய விளக்கம் தர வேண்டும். மாறாக, அதற்கு உள்நோக்கம் கற்பிப்பது, அமைச்சர் பொறுப்புக்கு அழகல்ல.
ஒரே நேரத்தில், இத்தனை தொழிற்சாலைகளை மூடினால் வேலை இழப்பு ஏற்படும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுவது எப்படி தவறாகும்? அதற்கு உரிய விளக்கத்தை அளிக்காமல், திமிரான உடல்மொழியோடு அவதுாறாக பதில் அளிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.