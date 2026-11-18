பா.ஜ.,வுக்கு தி.மு.க.,வுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்கிறார் பா.ஜ., நயினார் நாகேந்திரன்
பா.ஜ.,வுக்கு தி.மு.க.,வுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்கிறார் பா.ஜ., நயினார் நாகேந்திரன்
ADDED : நவ 18, 2026 08:27 PM
திருநெல்வேலி: ‘‘பா.ஜ.,வுக்கு, தி.மு.க.,வுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி எவ்விதமான அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுவார்த்தையும் நடக்கவில்லை,’’ என, பா.ஜ., தமிழக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
திருநெல்வேலியில் இன்று (நவ.,18) அவர் கூறியதாவது:
‘மேகதாது அணை கட்ட ஒரு செங்கல் கூட வைக்க விடமாட்டோம்’ என அமைச்சர் கூறுகிறார். இதை முதல்வரே கூறியிருந்தால், நன்றாக இருந்திருக்கும்.
அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், மின்துறை அமைச்சராக நான் இருந்தபோது, தமிழகம் முழுதும் மின்சார தேவையைக் கணக்கிட்டு, அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கான மின் உற்பத்தி திட்டங்களை செயல்படுத்தினேன். பின், தி.மு.க., ஆட்சிக்கு வந்ததும், அந்த திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்தங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன. இதனால் மின்தடை ஏற்பட்டு, ஆட்சி மாற்றமே ஏற்பட்டது. தற்போது மீண்டும் மின்தடை ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.
முதல்வரும், அமைச்சர்களும் பேச்சில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகின்றனர்; செயலில் எதையும் காட்டவில்லை. முதல்வர் விஜய், டில்லி சென்றபோது, கர்நாடக முதல்வரிடம், காவிரி நீரை திறக்குமாறு வலியுறுத்தியிருக்க வேண்டும். காவிரி விவகாரத்தில், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா உச்ச நீதிமன்றம் சென்றது போல, தற்போதைய அரசு, எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தமிழகத்தில் ஆட்சி நடக்கவில்லை; காட்சி மட்டுமே நடக்கிறது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றியே தீர வேண்டும். அப்படி ஏற்றுவதால் யாருக்கும் எந்த பிரச்னையும் ஏற்படாது. எவ்வித சலசலப்பும் ஏற்படாமல் தடுப்பது, அரசின் பொறுப்பு.
பா.ஜ.,வுக்கு, தி.மு.க.,வுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தி.மு.க.,வுடன் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து, எவ்விதமான அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுவார்த்தையையும் பா.ஜ., நடத்தவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.