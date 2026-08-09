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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தொகுதி மறுவரையறை தேவையில்லை தமிழக எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., - பா.ம.க., புறக்கணிப்பு

﻿ தொகுதி மறுவரையறை தேவையில்லை தமிழக எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., - பா.ம.க., புறக்கணிப்பு

﻿ தொகுதி மறுவரையறை தேவையில்லை தமிழக எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., - பா.ம.க., புறக்கணிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 02:19 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:19 AM

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சென்னை: 'லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை தேவை யில்லை' என, முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடந்த, தமிழக எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து விவாதிப்பதற்காக, முதல்வர் விஜய் தலைமையில், தமிழக எம்.பி.,க்களின் ஆலோசனை கூட்டம், நேற்று மாலை சென்னை, கலைவாணர் அரங்கில் நடந்தது.

லோக்சபாவில், 39, ராஜ்யசபாவில், 18 என, தமிழகத்திற்கு, 57 எம்.பி.,க்கள் உள்ளனர். இதில் காங்கிரஸ் 11, மார்க்சிஸ்ட்,

தொடர்ச்சி 7ம் பக்கம்

தொகுதி மறுவரையறை...

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இந்திய கம்யூனிஸ்ட், வி.சி.க., தலா 2, முஸ்லிம் லீக், ம.தி.மு.க., தலா ஒன்று என, 19 எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

கர்நாடகாவில் கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்றதால், சென்னை கூட்டத்தில் பங்கேற்க முடியவில்லை என, காங்கிரஸ் எம்.பி., சுதா தெரிவித்துள்ளார். தி.மு.க., 30, அ.தி.மு.க., 4, பா.ம.க., --- தே.மு.தி.க., மக்கள் நீதி மய்யம் தலா ஒன்று என, 37 எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தை புறக்கணித்தனர்.

மாலை 3:00 முதல், இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடந்த கூட்டத்தில், 19 எம்.பி.,க்களும் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்தனர். 'தொகுதி மறுவரையறை தேவையில்லை; தமிழகத்தில் உள்ள லோக்சபா தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கக் கூடாது. எனவே, தொகுதி மறுவரையறை திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்' என, தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது.

கூட்டம் முடிந்ததும், சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அளித்த பேட்டி:

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மீண்டும் கொண்டு வர, மத்திய பா.ஜ., அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. தொகுதி மறுவரையறை செய்தால், தமிழகம் உள்ளிட்ட தென்மாநில மக்களின் உரிமை பறிக்கப்படும். தமிழக மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படும்.

தொகுதி மறுவரையறை என்பது தமிழகத்திற்கு தேவையில்லை. இதுவரை தொகுதி மறுவரையறை செய்ய வேண் டும் என்று, எந்த தரப்பிலும் இருந்து கோரிக்கை வரவில்லை. தமிழகத்தில் உள்ள, 39 தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் எந்த மாற்றமும் தேவையில்லை.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

கூட்டத்தில் பங்கேற்ற எம்.பி.,க்கள் அளித்த பேட்டி:

* தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்: கடந்த ஏப்ரல் 16ல், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தோற்கடித்தது போல, இந்த முறையும் தோற்கடிக்க வேண்டும் என, கூட்டத்தில் முடிவு செய்துள்ளோம்.

தமிழகத்தில் உள்ள, 39 தொகுதிகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும். 50 சதவீதம் கூட்டுவோம் என்று பா.ஜ., கதை கட்டுகிறது. இதில் ஏமாறாமல் இருக்க வேண்டும்.

* வி.சி.க., தலைவர் திருமாவளவன்: தொகுதி மறுவரையறையை கைவிட வேண்டும்; லோக்சபா தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை, 543 என்பது தொடர வேண்டும் என, கூட்டத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். மாநிலங்களின் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அடிப்படையில், ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்களின் எண்ணிக்கையை முடிவு செய்யாமல், ஒரே அளவில் கொண்டு வர அரசியல் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும்.

* மார்க்சிஸ்ட் எம்.பி., வெங்கடேசன்: அனைத்து மாநிலங்களிலும் இப்போதுள்ள லோக்சபா தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதம் அதிகரிக்கப்படும் என, பார்லிமென்டில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா பேசினார். ஆனால், மசோதாவில் இந்த அம்சம் இல்லை. ஆசை காட்டி, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்ற, பா.ஜ., அரசு துடிக்கிறது.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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