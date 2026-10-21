தி.மு.க.,வில் கனிமொழி பேச்சை ஒருவரும் கேட்பது இல்லை: அமைச்சர் மரிய வில்சன் கருத்து
தி.மு.க.,வில் கனிமொழி பேச்சை ஒருவரும் கேட்பது இல்லை: அமைச்சர் மரிய வில்சன் கருத்து
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:36 PM
சென்னை: ‘‘தி.மு.க.,வில், துணை பொதுச்செயலர் கனிமொழியின் பேச்சை யாரும் கேட்பதில்லை,’’ என, நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை, தண்டையார்பேட்டையில், பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில், ஆர்.கே.நகர் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ.,வும் நிதி அமைச்சருமான மரிய வில்சன் பங்கேற்றார்.
பின், அவர் அளித்த பேட்டி:
சென்னையில், கடந்த 2023ல், ஏழு அடி உயரத்திற்கு வெள்ள நீர் தேங்கியபோது, படகுகள் வாயிலாக மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். அந்த நிலைமை ஏற்படக்கூடாது என, கடவுளை வேண்டுகிறோம். மீறினாலும், நிலைமையை சமாளிக்க தயார் நிலையில் இருக்கிறோம்.
தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, நிதித்துறை குறித்து கேள்வி எழுப்புகிறார். அவரிடம், நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். தி.மு.க., ஆட்சியில், முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தியாகராஜன் நீக்கப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன?
அந்த 30,000 கோடி ரூபாய் பற்றிய ஆடியோவுக்கு, அவர் விளக்கம் தர வேண்டும். அதன் பிறகு, வெள்ள தடுப்பு பணிக்கான 4000 கோடி ரூபாய் பற்றி கேட்போம். அரசின் கடன் குறைந்தால், அவர் சந்தோஷப்படுவது போல் தெரியவில்லை.
சென்னை மேயர் என்ற உயரிய பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு, முதல்வரை அவதுாறாக ஒரு பெண் பேசுவதை பார்த்து, சிறுபிள்ளைத்தனமாக மேயர் பிரியா சிரிக்கிறார். தி.மு.க., துணை பொதுச்செயலர் கனிமொழி எம்.பி., இருந்த மேடையில் தான், இந்த பேச்சு.
அதை கேட்டு, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுவும் சிரிக்கிறார். கனிமொழியின் கண்டிப்பு மிக தாமதம். ஆ.ராஜா, ஆர்.எஸ்.பாரதி என, அவரும் கண்டித்து பார்க்கிறார். ஆனால், அவர் பேச்சை யாரும் கேட்பதில்லை. தி.மு.க., ‘அவுட் ஆப் கன்ட்ரோல் பார்ட்டி’.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.