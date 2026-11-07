பிரேத பரிசோதனை செய்ய ஆளில்லை பேராவூரணி ஜி.ஹெச்.,சில் அவலம்
பிரேத பரிசோதனை செய்ய ஆளில்லை பேராவூரணி ஜி.ஹெச்.,சில் அவலம்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:06 PM
தஞ்சாவூர்: பேராவூரணி அரசு மருத்துவமனையில், பிரேத பரிசோதனை செய்ய ஆளில்லாத நிலையில், இறந்த மூன்று மாத குழந்தையின் உடலை மருத்துவமனை நிர்வாகம் தர மறுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பேராவூரணியை சேர்ந்தவர் ராஜமாணிக்கம், 36. கூலி தொழிலாளி. இவரது மனைவி சிவரஞ்சனி, 24. தம்பதிக்கு, 3 மாதங்களுக்கு முன், தஞ்சாவூர் ராஜா மிராசுதார் அரசு மருத்துவமனையில், குறை பிரசவத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. குழந்தை பிறந்தது முதல், வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டது.
நேற்று காலை, குழந்தைக்கு உடல்நிலை மோசமாக, பெற்றோர், குழந்தையை பேராவூரணி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்தனர். அங்கு குழந்தையை பரிசோதித்த டாக்டர்கள், குழந்தை ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, இறுதிச்சடங்கு செய்வதற்காக குழந்தையின் உடலை பெற்றோர் எடுத்துச் செல்ல முயன்றனர். அப்போது, பிரேத பரிசோதனை செய்து தான் குழந்தை உடலை தர முடியும் என, டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அப்போது, ‘பேராவூரணியில் உடற்கூறாய்வு செய்ய முடியாது. தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று, பிரேத பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்’ என, டாக்டர்கள் கூறியுள்ளனர். அதிர்ச்சியடைந்த குழந்தையின் பெற்றோர், உறவினர்கள், மறியலில் ஈடுபட முயன்றனர். குழந்தையின் தாய் மருத்துவமனை வாசலில் கதறி அழுதார்.
குழந்தையின் உறவினர்கள் கூறுகையில், ‘பேராவூரணி அரசு மருத்துவமனையில், 5 கோடி ரூபாயில் கட்டடம் கட்டப்பட்டது. போதிய அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. பிரேத பரிசோதனை செய்ய ஆளில்லை என்பதால், தஞ்சாவூருக்கு குழந்தை உடலை அனுப்புகின்றனர். இது மிகுந்த மனஉளைச்சலை ஏற்படுத்துகிறது’ என்றனர்.