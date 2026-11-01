ஜி.பி.எஸ்., பொருத்தாத லாரிகளுக்கு ‘பாஸ்’ இல்லை அமைச்சர் பிரபு திட்டவட்டம்
ஜி.பி.எஸ்., பொருத்தாத லாரிகளுக்கு ‘பாஸ்’ இல்லை அமைச்சர் பிரபு திட்டவட்டம்
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
சென்னை: ஜி.பி.எஸ்., எனப்படும், புவியிடங்காட்டி கருவிகளை பொருத்தாத லாரிகளுக்கு, கருங்கல், மண் உள்ளிட்ட கனிமங்கள் எடுத்து செல்ல, ‘பாஸ்’ எனப்படும், நடைச்சீட்டு வழங்கப்படாது என, கனிமவளத்துறை அமைச்சர் பிரபு தெரிவித்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (நவ.,1) அவர் அளித்த பேட்டி:
சிவகங்கையில் கிராபைட் வெட்டி எடுத்து, அப்படியே நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மின் சக்தியை சேமித்து வைக்கும் பேட்டரிகள் தயாரிப்பில், இந்த கிராபைட்கள், மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அதற்கு ஏற்ற வகையில், இதை மதிப்பு கூட்டி அளிப்பதற்கான ஆலைகள் அமைக்க, ஆய்வு நடந்து வருகிறது. இதற்காக மாதிரிகள் ஆய்வுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
கைவிடப்பட்ட குவாரிகளை சில நாடுகள் சுற்றுலா மையங்களாக மாற்றி உள்ளன. தமிழகத்தில் இதை செயல்படுத்த, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிகள் தொடங்கி உள்ளன. தமிழகத்தில் கனிமங்கள் ஏற்றிச் செல்வதில், ஒரு லட்சம் லாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளன. இவற்றின் நகர்வு குறித்த தகவல்கள், முழுமையாக டிஜிட்டல் கண்காணிப்புக்கு வரவுள்ளன.
இதற்காகவே லாரிகளில் ஜி.பி.எஸ்., கருவிகள் பொருத்த உத்தரவிடப்பட்டது. இதற்கு தேவையான அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. இனி அவகாசத்தை நீட்டிக்க முடியாது. ஜி.பி.எஸ்., கருவி பொருத்தாத லாரிகளுக்கு, கனிமங்கள் எடுத்து செல்ல பாஸ் வழங்குவது நிறுத்தப்படும். கனிமவள பணிகளை, டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற்றுவதற்கான முதல்படி இது. எனவே, இதற்கு லாரி உரிமையாளர்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.***