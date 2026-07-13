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தவெகவில் இணைய அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை; திமுக புகார் குறித்து எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி

தவெகவில் இணைய அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை; திமுக புகார் குறித்து எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:50 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:50 PM

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கரூர்: தவெகவில் இணையுமாறு யாரும் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை. என்னுடைய சுய விருப்பத்தின் பேரிலேயே இணைந்தேன் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக அரசு குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவதாக கவர்னர் மாளிகை மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு திமுக புகார் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. மதிமுக எம்எல்ஏக்களை ராஜினாமா செய்யுமாறு முதலமைச்சர் கூறியதாக வைகோ பேசியதன் அடிப்படையில் இந்த புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கட்சி மாற தவெகவினர் தன்னை அணுகியதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் வெளிப்படையாக கூறியதைம் அந்தப் புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், திமுக புகார் குறித்து எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவர் கூறியதாவது; அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள். மகாபலிபுரத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் தவெகவில் இணைந்த போது நான் பேட்டியளித்தேன். தவெகவில் இருந்து யாரும் எங்களை அழைக்கவில்லை. அதிமுகவின் தலைமை மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக, எம்எல்ஏக்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள், மாவட்ட நிர்வாகிகள் நிறைய பேர் கொத்து கொத்தாக தவெகவில் இணைந்தனர். கரூரிலும் உள்ள எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகளும், தவெகவிற்கு செல்லலாம் என்று அறிவுறுத்தினர்.

இது தொடர்பாக கரூர் தொகுதி நிர்வாகிகளிடம் 11 முறை ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினோம். அதில் பெரும்பாலானோர் தவெகவில் இணையலாம் என்றனர். அதன்படியே நாங்கள் செய்தோம். அப்போது, பேட்டி கொடுக்கும் போது அதைத்தான் சொன்னோம். அது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது.

உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், கடம்பூ ராஜூ, கடம்பூர் சம்பத், முசிறி சிவபதி உள்ளிட்டோர் தவெகவில் இணைந்துள்ளனர். அவர்கள் சொன்ன கருத்தை தான் சொன்னேன். அதை தவறுதலாக பத்திரிக்கை மற்றும் தொலைக்காட்சிகளிலும் போடுகிறார்கள். நான் பேட்டி கொடுத்த பிறகு நடந்த நிகழ்வுகளை பார்க்க வேண்டும். யாருடைய அழுத்தம் இல்லாமல், நானும், எங்களின் நிர்வாகிகளும் சுயமாக எடுத்த முடிவு தான் இது, இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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