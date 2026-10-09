1.62 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை இல்லை

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ADDED : அக் 09, 2026 11:16 PM
சென்னை: கடந்த கல்வியாண்டில் போதிய நிதி ஒதுக்கீடு இல்லாததால், தமிழகம் முழுதும், 1.62 லட்சம் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லுாரிகளில் பயிலும் ஏழை மாணவர்கள், தங்களது கல்வி, விடுதி மற்றும் புத்தக செலவுகளுக்கு, இந்த உதவி தொகையையே பெரிதும் நம்பியுள்ளனர்.
கலை அறிவியல், சட்டம், மருத்துவம் உள்ளிட்ட 93 பட்டப் படிப்புகளுக்கு, ஆண்டுக்கு 1,000 ரூபாய் முதல் 20 ஆயிரத்து 50 ரூபாய் வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இதற்கு கடந்த ஆண்டுக்கு தேவையான மொத்த நிதி, 334.56 கோடி ரூபாயில், மத்திய அரசு, தன் 60 சதவீத பங்கான 200.74 கோடி ரூபாயில், 106.74 கோடி ரூபாய் மட்டுமே ஒதுக்கியது; மீதி நிலுவையில் உள்ளது.
அதேநேரம், மாநில அரசு தன் 40 சதவீதம் பங்காக, 71 கோடி ரூபாயுடன் கூடுதலாக 74.34 கோடி நிதி ஒதுக்கியது.
இருப்பினும், மத்திய அரசின் நிலுவை தொகையால், 1.62 லட்சம் மாணவர்களுக்கு உதவித் தொகை கிடைக்கவில்லை என்ற தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
வரும் நவம்பர் மாதத்திற் குள் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் உதவித்தொகை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்காக, மாணவர்களை விரைந்து விண்ணப்பிக்க செய்யும் முயற்சியில், அனைத்து கல்லுாரி நிர்வாகிகளோடு ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம்.
இந்த ஆண்டு முன்கூட்டியே கல்வி உதவித் தொகை வழங்கினால், மத்திய அரசிடம் உள்ள நிலுவை தொகையையும் பெற முடியும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.