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﻿ மின் கட்டமைப்புக்கான நிலத்திற்கு முத்திரை தீர்வை, பதிவு கட்டணம் இல்லை

﻿ மின் கட்டமைப்புக்கான நிலத்திற்கு முத்திரை தீர்வை, பதிவு கட்டணம் இல்லை

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:21 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:21 AM

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சென்னை: குடியிருப்புகள், வணிக வளாகங்கள் கட்டும் போது, மின்சார கட்டமைப்புக்கு நிலம் ஒப்படைக்கும் போது, முத்திரை தீர்வை, பதிவு கட்டண விலக்கு அளித்து, பதிவுத்துறை உத்தரவிட்டு உள்ளது.

தமிழகத்தில் குடியிருப்பு, வணிக திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது, மின்சார இணைப்புக்கான கட்டமைப்புகளுக்கு நிலம் ஒதுக்க வேண்டும். கட்டுமான திட்ட அனுமதி வரைபடத்திலேயே, 'டிரான்ஸ்பார்மர்' போன்ற அமைப்பு களுக்கு தேவையான நிலம் ஒதுக்குவது கட்டாயம்.

விலக்கு இவ்வாறு ஒதுக்கப்படும் நிலங்களை, மின்சார வாரியத்திடம் ஒப்படைக்கும் போது, முத்திரை தீர்வை, பதிவு கட்டணம் செலுத்துவதில் ஏற்கனவே விலக்கு அளிக்கப்பட்டு இருந்தது.

தற்போது, மின்சார வாரியம், மின்சார பகிர்மான கழகம், மின்சார உற்பத்தி கழகம் என, புதிய பெயர்களில் குறிப்பிடப்படுவதால், முத்திரை தீர்வு விலக்கு சலுகையை பயன்படுத்துவதில் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக, பதிவுத்துறை தலைவர் அருண்சுந்தர் தயாளன் பிறப்பித்த உத்தரவு:

இந்த நிலங்களை ஒப்படைக்கும் பணிகளை எளிமைப்படுத்த முடிவு செய்யப் பட்டது.

பொருந்தும் இதில், மின்சார வாரியம் என்ற பெயரில் மட்டும் நிலம் ஒப்படைப்பு நடந்து வந்தது. தற்போது, மின்சார பகிர்மான கழகம், மின்சார உற்பத்தி கழகம் என, வாரியம் தனித்து செயல்படுகிறது.

இதன்படி, தமிழக மின்சார பகிர்மான கழகம், தமிழக மின்சார உற்பத்தி கழ கம் ஆகியவற்றுக்கு நிலம் ஒப்படைக்கும் போது, நன்கொடை ஆவணம் பதிவு செய்வதில் முத்திரை தீர்வை, பதிவு கட்டணம் விலக்கு பொருந்தும்.

இதை கருத்தில் வைத்து, சார் - பதிவாளர்கள் இது தொடர்பான ஆவணங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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