திருப்பரங்குன்றம் மலையை தொல்லியல் துறை வசம் கொடுக்க முடியாது!: உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பதில்
திருப்பரங்குன்றம் மலையை தொல்லியல் துறை வசம் கொடுக்க முடியாது!: உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு பதில்
UPDATED : நவ 14, 2026 01:12 AM
ADDED : நவ 14, 2026 12:01 AM
UPDATED : நவ 14, 2026 01:12 AM ADDED : நவ 14, 2026 12:01 AM
- சிறப்பு நிருபர் -
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத் துாணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான வழக்கில், 'தொல்லியல் துறை வசம் திருப்பரங்குன்றம் கோவிலை ஒப்படைக்க முடியாது' என, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் மண்டபத்திற்கு பதிலாக, மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள தீபத் துாணில், கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிடக்கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், ஹிந்து தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த, ராம.ரவிக்குமார் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அவமதிப்பு வழக்கு
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், மலை உச்சியில் உள்ள பழமையான தீபத் துாணில் தீபம் ஏற்ற கடந்த ஆண்டு உத்தரவிட்டார். நீதிமன்ற உத்தரவையும் மீறி, உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் மண்டபத்திலேயே கடந்தாண்டு கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதையடுத்து, தமிழக அரசு மற்றும் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக, மனுதாரர் ராம.ரவிக்குமார், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சுவாமிநாதன், சி.ஐ.எஸ்.எப்., எனப்படும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் பாதுகாப்போடு, மனுதாரர் 10 பேருடன், மலையில் உள்ள தீபத் துாணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். இதை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்தது. இதற்கிடையே, திருப்பரங்குன்றம் கோவில் மற்றும் மலைப்பகுதி முழுவதையும், இந்திய தொல்லியல் துறை வசம் ஒப்படைக்கக்கோரி, ஹிந்து தர்ம பரிஷத் என்ற அமைப்பு சார்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தமிழக அரசு பதிலளிக்க நோட்டீஸ் பிறப்பித்து இருந்தது. இதன் அடிப்படையில், தமிழக ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய் சார்பில், விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதன் விபரம்:
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மற்றும் மலையின் உரிமை தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், 1923- ஆகஸ்ட் 5ல் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பில், மலையின் முழுமையான உரிமை கோவிலுக்குச் சொந்தமானது என்பது திட்டவட்டமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டு, சட்டப்பூர்வமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாரம்பரியம்
மேலும், மலையில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட பகுதிகள் மற்றும் நெல்லித்தோப்பு தொடர்பான எல்லைகள் மூல வழக்குகளின் மூலம், 33 சென்ட் நிலங்களாக முறையாக அளவீடு செய்யப்பட்டு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 150 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆகம விதிகளின்படியும், கோவில் ஸ்தாபகர்களின் பரிந்துரைகளின்படியும், உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்தில் தான் கார்த்திகை தீபம் பாரம்பரியமாக ஏற்றப்பட்டு வருகிறது.
மலை உச்சியில், 'தீபத் துாண்' என்ற பெயரில் உள்ள இடத்தில், பாரம்பரியமாக தீபம் ஏற்றப்பட்டதற்கான சான்றுகளோ அல்லது வழக்கமோ கிடையாது. மனுதாரர்களால் குறிப்பிடப்படும், 'தீபத்துாண்' என்ற வார்த்தை, அண்மைக்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய வாதம்.
கடந்த 1862 மற்றும் 1912ம் ஆண்டுகளில், மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதற்காக சிலரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள், முறையான வழக்கம் இல்லாத காரணத்தாலும், சட்டம் - -ஒழுங்கு மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்னைகள் ஏற்படும் என்பதாலும், அப்போதே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுவிட்டன என்பது, நீதிமன்ற பதிவுகளில் உள்ள வரலாற்று உண்மையாகும்.
கடந்த 1996ல் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, கோவில் தேவஸ்தானம் மட்டுமே பாரம்பரியமான இடத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்றும், வேறு எங்கும் தன்னிச்சையாக தீபம் ஏற்றுவது தடை செய்யப்பட்டு உள்ளது என்றும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு உள்ளது.
மேலும், தர்கா, படிகள் மற்றும் நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் இருந்து குறைந்தது, 15 மீட்டர் தள்ளியே உரிய அனுமதியுடன் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என வரம்புகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.இதே கோரிக்கையுடன் தாக்கல் செய்யப்பட்ட முந்தைய வழக்குகளை, 2014ல் விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி மற்றும் 2017ல் விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வும், மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளன.
வெவ்வேறு நபர்கள் கோவிலின் வழிபாட்டு முறைகள் குறித்து தாக்கல் செய்யும் மனுக்களில், வெவ்வேறு இடங்களை குறிப்பிட்டு முரண்பாடான கோரிக்கைகளை வைப்பது, எந்தவொரு நிலையான பழக்கவழக்கமும் இல்லை என்பதையே காட்டுகிறது.
தள்ளுபடி
கோவில் மற்றும் மலை முழுவதையும் இந்திய தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை, முற்றிலும் சட்டத்திற்கு புறம்பானது. கடந்த 1908 மற்றும் 1923ம் ஆண்டு அறிவிக்கைகளின்படி, தொல்லியல் துறையின் பாதுகாப்பு என்பது, மலையில் உள்ள பாறை செதுக்கல்கள் மற்றும் கல்வெட்டுகள் அடங்கிய, 50 சென்ட் நிலப்பரப்பிற்கு மட்டுமே பொருந்தும்; முழு மலைக்கும் அல்லது கோவிலுக்கும் பொருந்தாது.
மேலும், தொல்லியல் சட்டங்களின்படி, தொல்லியல் துறை என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச்சின்னங்களின் பராமரிப்புக்காக மட்டுமே தவிர, தங்கு தடையின்றி வழிபாடுகள் நடக்கும் வாழ்வாதார கோவில் நிர்வாகத்தை ஏற்று நடத்துவதற்கு, அவர்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் சட்டத்தில் வழங்கப்படவில்லை. அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு 25 மற்றும் 26-ன் கீழ், மத வழிபாட்டு உரிமைகள் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், அவை பொது அமைதி, ஒழுக்கம் மற்றும் சட்டம் - -ஒழுங்கு கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவை.
எனவே, மனுதாரர் கோரியுள்ளவாறு மத்திய படைகளைக் குவித்து புதிய நடைமுறைகளை கொண்டு வருவது, தேவையற்ற பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.இவ்வாறு ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை உச்ச நீதிமன்றத்தில்வலியுறுத்தியுள்ளது.
அரசு 'ஈகோ' பார்க்கக்கூடாது
த.வெ.க., அரசு வீண் பிடிவாதம் பிடிக்காமல், 'ஈகோ' பார்க்காமல் நீதிமன்ற உத்தரவை மதித்து, திருப்பரங்குன்றம் தீபத் துாணில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்ற வேண்டும். இந்த அரசு பல திட்டங்களுக்கு, 'வெற்றி' என பெயர் சூட்டுகிறது. அதேபோல் தீபத் துாணிலும் வெற்றி தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.
--ராம.ரவிக்குமார்
தலைவர், ஹிந்து தமிழர் கட்சி