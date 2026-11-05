கூட்டுறவு நுாற்பாலை பணியாளர்களுக்கு பண்டிகை கால முன்பணம் மறுப்பு
கூட்டுறவு நுாற்பாலை பணியாளர்களுக்கு பண்டிகை கால முன்பணம் மறுப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
சென்னை: கூட்டுறவு நுாற்பாலை பணியாளர்களுக்கு, உயர்த்தப்பட்ட பண்டிகை கால முன்பணம் மறுக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
தமிழக ஜவுளித் துறையின் கீழ், ஆறு கூட்டுறவு நுாற்பாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி, துாத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆரல்வாய்மொழி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அச்சங்குளம் ஆகிய இடங்களில், இந்த ஆலைகள் இயங்கி வருகின்றன.
இந்த ஆலைகளில், தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் என, மொத்தம் 440 பேர் பணிபுரிகின்றனர். பொதுவாக, அரசு பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பண்டிகை கால முன்பணம் வழங்கப்படுவது வழக்கம்.
கடந்த 2019ம் ஆண்டு, அரசு பணியாளர்களுக்கான பண்டிகை கால முன்பணம், 10,000 ரூபாயில் இருந்து, 20,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டது. அதன்படி, பல்வேறு துறைகளில் முன்பணம் வழங்கப்படும் நிலையில், கூட்டுறவு நுாற்பாலை பணியாளர்களுக்கு மட்டும், உயர்த்தப்பட்ட பண்டிகை கால முன்பணம் மறுக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, பணியாளர்கள் கூறியதாவது:
எங்களுக்கு மட்டும் உயர்த்தப்பட்ட தொகை வழங்கப்படுவது கிடையாது. இதுகுறித்து பலமுறை வலியுறுத்தியும், எவ்வித நடவடிக்கையும், அரசு தரப்பில் எடுப்பதில்லை. உயர் அதிகாரி ஒருவர், இந்த விவகாரத்துக்கு தடையாக இருக்கிறார்.
கூட்டுறவு ஆலை பணியாளர்களுக்கு பண்டிகை கால முன்பணம், அரசு தரப்பில் இருந்து விடுவிப்பது இல்லை என்றும், ஆலை நிர்வாகத்தால் வழங்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, இவ்விவகாரத்தில், தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.