அம்மா உணவகங்களில் ரூ.25க்கு அசைவ உணவு: பா.ம.க., நிழல் பட்ஜெட்டில் யோசனை
அம்மா உணவகங்களில் ரூ.25க்கு அசைவ உணவு: பா.ம.க., நிழல் பட்ஜெட்டில் யோசனை
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:48 AM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:48 AM
சென்னை: பா.ம.க., சார்பில், 24ம் ஆண்டாக, நிழல் பட்ஜெட் வெளியீடு நிகழ்ச்சி, சென்னை, தி.நகரில் நேற்று நடந்தது. பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி, நிழல் பட்ஜெட்டை வெளியிட்டார்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
* மாநில உற்பத்தி மதிப்பை, வரும் 2047 க்குள் 3.5 லட்சம் கோடி அமெரிக்க டாலராக உயர்த்த, சிறப்பு திட்டம்
* ஜாதிவாரி கணக் கெடுப்பு பணிகள், வரும் செப்., 17ம் தேதி தொடங்கப்படும்
* ஐந்தாண்டுகளில், ஆறு லட்சம் பேருக்கு அரசு வேலைகள்; முதல் கட்டமாக, நடப்பு நிதியாண்டில், ஒரு லட்சம் பேருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும்
* சமையல் காஸ் விலை உயர்வு தாக்கத்தை குறைக்கும் வகையில், சிலிண்டருக்கு 300 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படும்
* அக்., 2 முதல் முழு மதுவிலக்கு நடைமுறைப் படுத்தப்படும். மது, பீர் ஆலைகளின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு, மூடப்படும்
* குடும்ப தலைவியருக்கான உரிமைத் தொகை 2,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும்
* அம்மா உணவகங்களில், 10 ரூபாய்க்கு சாதம், சாம்பார், ரசம், தயிர், பொரியலுடன் நிறைவான மதிய உணவு; ஞாயிறுதோறும் 25 ரூபாய்க்கு, அசைவ மதிய உணவு வழங்கப்படும்.
* ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முதல் நாளில், முதல்வர், அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்கள், சொத்து விபரங்களை வெளியிடுவது கட்டாயமாக்கப்படும்
இவை உட்பட 109 தலைப்புகளில், 341 யோசனைகள், பா.ம.க., நிழல் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.
தி.மு.க., ஆட்சியில் ரூ.6 லட்சம் கோடி ஊழல்
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், 6 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை ஊழல் நடந்துள்ளது. தற்போது, தி.மு.க., அரசின் ஊழல்கள் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆட்சிக்கு வந்த ஆரம்பத்தில், த.வெ.க., அரசு வேகமாக இருந்தது. தற்போது, வேகம் குறைந்து விட்டது. தி.மு.க., அரசில் நடந்த ஊழல்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை, த.வெ.க., அரசு தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
- அன்புமணி, தலைவர், பா.ம.க.,