வடகிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்குகிறது: நான்கு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை
வடகிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்குகிறது: நான்கு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை
UPDATED : அக் 15, 2026 07:29 AM
ADDED : அக் 15, 2026 04:23 AM
UPDATED : அக் 15, 2026 07:29 AM ADDED : அக் 15, 2026 04:23 AM
சென்னை: 'தமிழகம் உட்பட தென் மாநிலங்களில், இந்த ஆண்டுக்கான வடகிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்கும்' என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில், தென்மேற்கு பருவமழை முழுமையாக விலகுவதற்கான சூழல் காணப்படுகிறது. இதனால், தமிழகம் உட்பட தென் மாநிலங்களில், வடகிழக்கு பருவமழை இன்று தொடங்குவதற்கு சாதகமான சூழல் காணப்படுகிறது.
தமிழகத்தில், நீலகிரி, கோவை, தேனி, விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், இன்று மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால், அப்பகுதிக்கு 'ஆரஞ்ச் அலெர்ட்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், கடலுார், தென்காசி, கன்னியாகுமரி, கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், திருச்சி, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, திருப்பூர், திண்டுக்கல் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில், இன்று இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்தக் காற்றுடன், கன மழை பெய்யக்கூடும்.
தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்தக் காற்றுடன், மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும். சில இடங்களில், இடி, மின்னலுடன், மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.