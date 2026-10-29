ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்கவில்லை: ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில்
ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்கவில்லை: ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் கீர்த்தனா பதில்
ADDED : அக் 29, 2026 07:20 AM
ADDED : அக் 29, 2026 07:20 AM
சென்னை: ரயில்வே மேம்பாலத் திட்டத்தில் ரூ.3 கோடி கமிஷன் பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது உள்ளிட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா மறுத்துள்ளார். ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை பரப்புபவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்தார்.
அவரது அறிக்கை: ஊழல் குற்றச்சாட்டை முன்வைப்பவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; நான் லஞ்சம் கேட்கவும் இல்லை, வாங்கவும் இல்லை; ஆதாரமின்றி மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளையும் உண்மைகளாகக் காட்ட முடியாது. நான் ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்கவில்லை. எந்தவிதமான நிதி முறைகேடு செயலிலும் ஈடுபடவில்லை. நான் பதவியேற்ற நாள் முதல் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டு, கேலி செய்யப்பட்டு, சந்தேகிக்கப்பட்டு வருகிறேன்.
பொது வாழ்வில் உன்னிப்பான கண்காணிப்பு இருக்கும் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஊழல் குற்றச்சாட்டு என்பது ஒரு சாதாரண விமர்சனம் அல்ல. அது எனது நேர்மையையும், மக்கள் என் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது. சமீபத்திய வாரங்களில், எனக்கு ரூ.4 கோடி மதிப்பிலான வீடு இருப்பதாகக் கூறப்பட்டது. பின்னர் ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான வீடு என்று கூறி வருகின்றனர். தனது திருப்பதி பயணத்தின்போது அணிந்திருந்த ஒரு பேஷன் நெக்லஸ், தங்க நாணயச் சங்கிலியாக சித்தரிக்கப்பட்டது.
மதிப்பு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன, கதைகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. சான்றுகள் ஏதும் இல்லை; இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் தீய நோக்கத்தால் புனையப்பட்டவை. நியாயமான கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க தயாராக இருக்கிறேன். தவறு நடந்ததற்கான ஆதாரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால், அதிகாரிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்பேன். கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பவர்கள், அவற்றை உண்மைகள், ஆதாரங்களுடன் நிரூபிக்கத் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
தமிழக மக்களுக்குச் சேவை செய்வதற்காகவே தான் பொது வாழ்வில் நுழைந்தேன். வேண்டுமென்று சொல்லப்படும் பொய்யான குற்றச்சாட்டுக்கள், சர்ச்சைகளுக்கு பதிலளிப்பதில் தனது நேரத்தைச் செலவிட விரும்பவில்லை. எங்கள் பணியை நீங்கள் விரும்பும் அளவுக்குக் கடுமையாக விமர்சியுங்கள். இருப்பினும், வேண்டுமென்றே கூறப்படும் பொய்களும், புனையப்பட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளும் பொறுத்துக்கொள்ளப்படாது. தகுந்த சட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தின் மூலமும் தனது நேர்மையைப் பாதுகாப்பேன். இவ்வாறு அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறினார்.