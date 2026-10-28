திருவிழா இல்லாததால் விலை சரிவு குப்பைக்குப் போன சாமந்தி பூக்கள்
திருவிழா இல்லாததால் விலை சரிவு குப்பைக்குப் போன சாமந்தி பூக்கள்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
சேலம்: சேலம் வ.உ.சி., மார்க்கெட்டுக்கு, சேலம் மட்டுமின்றி தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் இருந்தும், சாமந்தி பூக்களை விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர்.
ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக மகாளயபட்சம், மகாளய அமாவாசை, நவராத்திரி, ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி என, வரிசையாக பண்டிகைகள் வந்தன. இதனால், சாமந்தி பூக்களின் விற்பனை அதிகமாக இருந்தது. கிலோ, 200 முதல், 380 ரூபாய் வரை விற்றது.
தற்போது பண்டிகை, திருவிழாக்கள் இல்லாததால், சாமந்தி பூக்கள் விற்பனை குறைந்துவிட்டது. கடந்த வாரம் கிலோ, 300க்கு மேல் விற்ற நிலையில், நேற்று கிலோ, 20 முதல் 80 ரூபாய் வரையே விற்பனையானது.
மேலும் மொத்த வியாபாரிகள் கிலோ, 10 முதல் 15 ரூபாய் என விலை நிர்ணயித்ததால், விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். தொடர்ந்து சில விவசாயிகள் விரக்தியடைந்து, அவர்கள் கொண்டு வந்த பூக்களை அப்படியே குப்பையில் கொட்டி சென்றனர்.
விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘ஒரு கிலோ சாமந்தி பூ பறிக்க, 15 ரூபாய் கூலி கொடுத்து, அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்து வரும் போக்குவரத்து செலவு மற்றும் உற்பத்தி செலவு என, கிலோவுக்கு, 50 ரூபாய்க்கு மேலாகிறது. ஆனால், 10 ரூபாய்க்கு கேட்டதால் குப்பையில் வீசினோம்’ என்றார்.