தங்கம் வென்ற வீராங்கனைக்கு ரொக்க பரிசு மறுப்பு மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ்
தங்கம் வென்ற வீராங்கனைக்கு ரொக்க பரிசு மறுப்பு மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:42 AM
சென்னை: சர்வதேச விளையாட்டு போட்டியில், நீச்சலில் தங்கப் பதக்கம் பெற்ற வீராங்கனைக்கு, 5 லட்சம் ரூபாய் வழங்க உத்தரவிட கோரிய மனுவுக்கு, மத்திய அரசு பதிலளிக்க, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை சின்மயா நகரைச் சேர்ந்த நீச்சல் வீராங்கனை ஜி.ஜி.பூஜா சார்பில், அவரது தந்தை கிரிதர் ராவ், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு:
என் மகள் ஜி.ஜி.பூஜா, ஜெர்மனி தலைநகர் பெர்லினில், 2023ம் ஆண்டு ஜூன் 17 முதல் 25ம் தேதி வரை நடந்த, சிறப்பு ஒலிம்பிக் உலக கோடை கால விளையாட்டுப் போட்டியில், இந்தியா சார்பில், 25 மீட்டர் 'பிரீஸ்டைல் நீச்சல்' போட்டியில், தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளில், தங்கப் பதக்கம் வென்ற வீரர் மற்றும் வீராங்கனையருக்கு, 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும் என, மத்திய விளையாட்டு துறை அமைச்சகம் அறிவித்தது.
மகளின் பதக்கச் சான்று, அடையாள சான்று, புகைப்படங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை, விளையாட்டுக் குழு உறுப்பினர் வாயிலாக சமர்ப்பித்தேன். தகுதி இருந்தும், இதுவரை என் மகளுக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படவில்லை.
ஆனால், இணையவழியில் விண்ணப்பித்த, பிற மாநில வீரர்களுக்கு மட்டும் வழங்கி உள்ளனர். இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்க, அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தவில்லை.
ரொக்கப் பரிசு பெறுவது தொடர்பாக, அதிகாரிகளின் உரிய வழிகாட்டுதல் இல்லாததால், மகளுக்கு சட்டப்படி கிடைக்க வேண்டிய பரிசுத் தொகை தடுக்கப்பட்டு உள்ளது. எனவே, மனுவை பரிசீலித்து, என் மகளுக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்க, அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை விசாரித்த, நீதிபதி முகமது சபீக், மத்திய விளையாட்டு துறை அமைச்சக செயலர் உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க, 'நோட்டீஸ்' அனுப்ப உத்தரவிட்டார்.