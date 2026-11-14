அர்மீனியாவில் தண்டனை பெற்ற தமிழரை மீட்க நா.த.க., வலியுறுத்தல்
அர்மீனியாவில் தண்டனை பெற்ற தமிழரை மீட்க நா.த.க., வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
சென்னை: ‘அர்மீனியா நாட்டில், 18 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்ற, தமிழரை மீட்டு, தாயகம் அழைத்து வர, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, நா.த.க., தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை;
தென்காசி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தங்கதுரை நடராஜன். இவர் உளவு பார்த்ததாக, அர்மீனிய நாட்டு அரசால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அர்மீனிய அரசு, கைது குறித்த விபரங்களை தெரிவிக்காததால், அவரது குடும்பத்தினர் மிகுந்த வேதனை அடைந்துள்ளனர். குடும்ப வறுமை காரணமாக, வேலை தேடி சென்ற தங்கதுரை நடராஜன், அந்நாட்டு பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் குறித்து அறியாது, குறிப்பிட்ட இடத்தை விளையாட்டாக புகைப்படம் எடுத்துள்ளார். அதற்காக அவர், கைது செய்யப்பட்டு, 18 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எவ்வித அக்கறையுமின்றி அலட்சியமாக செயல்படும் த.வெ.க., அரசு, அவரை தாயகம் மீட்டு கொண்டு வர, எவ்வித முயற்சியும் எடுக்காதது கண்டிக்கத்தக்கது. மத்திய அரசு, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வாயிலாக, தங்கதுரை நடராஜனை விடுவித்து, தாயகம் அழைத்து வர, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.