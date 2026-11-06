திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் எழுதிய கடிதத்தால் மவுனமான நா.த.க., சீமான்
திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் எழுதிய கடிதத்தால் மவுனமான நா.த.க., சீமான்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:34 PM
சென்னை: புதிய திரைப்படங்களை, காலை ஆறு மணி முதல் ஆறு காட்சிகள் திரையிட, தமிழக அரசு அனுமதி அளித்தது தொடர்பாக, தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினரின் கடிதத்துக்கு, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பதில் அளித்து உள்ளார்.
தமிழக அரசு, புதிய திரைப்படங்களை, ஒரு வாரம் வரை, ஆறு காட்சிகள் திரையிட அனுமதி அளித்து, அரசாணை வெளியிட்டது. இதற்கு சீமான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார். அதைத்தொடர்ந்து, தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினர், சீமானுக்கு எழுதிய கடிதம்:
புதிய திரைப்படங்களை, காலை 6.00 மணி முதல், ஒரு வாரத்திற்கு, ஆறு காட்சிகள் திரையிடலாம் என, அனுமதி வழங்கிய முதல்வர் விஜயின் செயல்பாடு குறித்து, தாங்கள் வெளியிட்ட கடிதம் கண்டு, மனவேதனை அடைந்தோம்.
புதிய படங்கள், வெளி மாநிலங்களிலும், வெளி நாடுகளிலும், காலை 6:00 மணிக்கே வெளியாகி விடுகின்றன. தமிழகத்தில், காலை 9:00 மணிக்கு திரையிடப்படுகிறது. அதற்குள், தவறான விமர்சனங்கள் வெளியாகி, படத்துக்கு பிரச்னை ஏற்படுகிறது.
இதற்கு தீர்வு காணும் கோரிக்கையை ஏற்று, முதல்வர் விஜய் அனுமதி அளித்துள்ளார். இதை தவறாக புரிந்து கொண்டு, தமிழக அரசை குறை கூறியது, வருத்தத்தை அளிக்கிறது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு சீமான் அளித்துள்ள பதில்:
திரைப்பட உருவாக்கத்தின் பின்னால் உள்ள உழைப்பையும், தயாரிப்பாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பொருளாதார நெருக்கடிகளையும், திரைத்துறையை சேர்ந்தவனாக நானும் அறிவேன். சமூகத்தின் மீதும், எதிர்கால தலைமுறையின் மீதும் கொண்டுள்ள ஆழமான அக்கறையே, என் எதிர்ப்பிற்கு காரணம்.
காலை 6.00 மணி காட்சிக்கு ஆதரவாக, தாங்கள் கூறிய காரணங்களை, என்னால் ஏற்க முடியா விட்டாலும், தங்கள் கோரிக்கையை, முதல்வர் ஏற்று, அனுமதி வழங்கியதாக தெரிவித்துள்ளதால், இது குறித்து, மேலும் கருத்து சொல்லாமல் மவுனமாகிறேன்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.