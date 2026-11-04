பிரியாணி சாப்பிட பசியோடு காத்திருக்கிறார் சீமான்: த.வெ.க., இசக்கி சுப்பையா கிண்டல்
பிரியாணி சாப்பிட பசியோடு காத்திருக்கிறார் சீமான்: த.வெ.க., இசக்கி சுப்பையா கிண்டல்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:47 PM
தென்காசி: அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., ஆதரவு கிடைக்குமா என நா.த.க., தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பசியோடு காத்திருக்கிறார், என த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த இசக்கி சுப்பையா விமர்சித்தார்.
தென்காசியில் நேற்று இசக்கி சுப்பையா அளித்த பேட்டி:
அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட போவதாக நா.த.க., சீமான் அறிவித்துள்ளார். கடந்த 16 ஆண்டுகளாக பசியோடும், வெறியோடும் காத்திருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார். இதுவரை கடுமையாக எதிர்த்து வந்த அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., கட்சிகளின் ஆதரவு கிடைக்குமா என, பிரியாணி சாப்பிட காத்திருப்பது போல் சீமான் காத்திருக்கிறார்.
அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., தலைவர்களை கடுமையாக விமர்சித்த சீமான், தற்போது ஐயா ஸ்டாலின், ஐயா பழனிசாமி என பேசுகிறார்.
எங்களுக்கு, எங்கள் தலைவர் முதல்வர் விஜய் ஒரு முறை வந்தாலே போதும். ஓட்டுகள் அனைத்தையும் விசில் சின்னத்துக்கு பெற்றுவிடுவார். சீமான் எத்தனை பேருடன் வந்தாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை.
தன்னை தமிழின தலைவர் போல் காட்டிக்கொள்ளும் சீமான், தற்போது தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,விற்காக காத்திருக்கிறார். அவர் தன் கட்சியினரை ஏமாற்றுகிறாரா அல்லது மக்களை ஏமாற்றுகிறாரா என்பதை அவர் தான் தெரிவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.