‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ கேட்டு செவிலியர் உறவினர் மீது தாக்குதல்
‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ கேட்டு செவிலியர் உறவினர் மீது தாக்குதல்
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 07:07 PM
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்தில், ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ கேட்டு செவிலியர் உறவினர்களை தாக்கிய மதன், 28, என்பவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டீஸ்வரம் அருகே, முழையூரை சேர்ந்தவர் மதன். இவரது மனைவி வனிதாவுக்கு செப்., 16ல், கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
பட்டீஸ்வரம் ஆரம்ப மருத்துவ நிலையத்தில் செவிலியராக பணியாற்றும், கடலுார் மாவட்டம், சுரப்குப்பத்தை சேர்ந்த அலமேலு, 35, என்பவரிடம், நேற்று முன்தினம் காலை மதன், ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்’ வாயிலாக வழங்கப்படும் மோதிரம் கேட்டு தகராறு செய்துள்ளார்.
‘சீனியாரிட்டி படிதான் மோதிரம் வழங்கப்படும்’ என, அலமேலு கூறியுள்ளார். அதன்பின், அலமேலு வசிக்கும் அரசு குடியிருப்புக்கு மதுபோதையில் சென்ற மதன், மோதிரம் கேட்டு தகராறு செய்துள்ளார்.
அலமேலுவின் சித்தி சுஜாதா, 50, சகோதரர் சுமன், 43, ஆகிய இருவரையும் மண்வெட்டியால் சாரமாரியாக தாக்கிவிட்டு, மதன் தப்பினார். காயமடைந்த இருவரும் கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர். பட்டீஸ்வரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மதனை தேடி வருகின்றனர்.