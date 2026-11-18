பவானி ஆறு, பகிங்ஹாமில் படகு சேவை ஆலோசனையில் பங்கேற்காத அதிகாரிகள்
பவானி ஆறு, பகிங்ஹாமில் படகு சேவை ஆலோசனையில் பங்கேற்காத அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 18, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:52 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 09:54 PM ADDED : நவ 18, 2026 09:52 PM
சென்னை: பவானி ஆறு மற்றும் பகிங்ஹாம் கால்வாயில், படகு போக்குவரத்து தொடங்குவது தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டத்தில், நீர்வளத்துறை தலைமைப் பொறியாளர்கள் பங்கேற்காதது, சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நாடு முழுதும், 111 நீர்வழித்தடங்களில், உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்தை தொடங்க, மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. தமிழகத்தில், பகிங்ஹாம் கால்வாயில், சென்னை – மாமல்லபுரம் – புதுச்சேரி இடையே, நீர்வழி படகு போக்குவரத்து தொடங்கப்பட உள்ளது. இதேபோல், ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பவானிசாகர் அணையில் இருந்து, காவிரி கூடுதுறை வரை, 95 கி.மீ.,க்கு படகு போக்குவரத்து தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் வாயிலாக, சுற்றுலா மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து அதிகரிக்கும் என்பதால், அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்கும். உள்ளூர் மக்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு பெருகும். தமிழகத்தில் ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள த.வெ.க., அரசு, நீர்வழிப் போக்குவரத்து தொடங்க, ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனவாலை, நேற்று முன்தினம், தமிழக நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறுதுறைமுகங்கள் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது, ‘சென்னை மெரினா கடற்கரையில் இருந்து புதுச்சேரி வரை, பயணியர் படகு போக்குவரத்து திட்டத்தை செயல்படுத்த, 900 கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும்’ என, வலியுறுத்தினார்.
இந்நிலையில், மத்திய அரசின் உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து ஆணையம் வாயிலாக, நீர்வழி போக்குவரத்து திட்டம் தொடர்பான முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம், நேற்று டில்லியில் நடந்தது. இதில், ‘வீடியோ கான்பரன்ஸ்’ வாயிலாக, பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த, நீர்வளத்துறை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
தமிழகத்தில் இருந்து, சென்னை மண்டல நீர்வளத்துறை தலைமைப் பொறியாளர் ஜானகி, கோவை மண்டல நீர்வளத்துறை தலைமைப் பொறியாளர் முருகேசன் ஆகியோர் பங்கேற்பர் என, தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால், இருவரும் பங்கேற்கவில்லை. மற்ற பணிகளில் பிஸியாக இருந்ததால், செயற்பொறியாளர்களை அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
பவானி ஆற்றில் நீர்வழி போக்குவரத்து தொடங்கவும், சுற்றுலா தலமாக்கவும், என்னென்ன பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து ஆணைய அதிகாரிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். அதற்கு, பதில் அளிக்க முடியாமல் செயற்பொறியாளர்கள் திணறியுள்ளனர்.
மத்திய அரசு நடத்திய, முக்கியமான ஆலோசனை கூட்டத்தை, தலைமைப் பொறியாளர்கள் தவிர்த்தது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. இதற்கு, உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து ஆணைய தலைவர் சுஷில்குமார் லோஹானி, துணைத்தலைவர் சுஷில்குமார் சிங் ஆகியோர், அதிருப்தி தெரிவித்ததாகவும், தகவல் வெளியாகி உள்ளது.