வங்கி கணக்கு இணைப்பில் கோளாறு முதியோர் ஓய்வூதியம் திடீர் நிறுத்தம்
வங்கி கணக்கு இணைப்பில் கோளாறு முதியோர் ஓய்வூதியம் திடீர் நிறுத்தம்
ADDED : செப் 29, 2026 02:59 AM
சென்னை:வங்கிக் கணக்கு இணைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாக, பெரும்பாலான பகுதிகளில், முதியோர் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்பட்டு உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
மத்திய, மாநில அரசு நிதியில் முதியோர், ஆதரவற்ற பெண்கள் ஆகியோருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் தற்போதைய நிலவரப்படி, 33.85 லட்சம் பேர் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பெற்று வருகின்றனர். அவர்களின் வங்கி கணக்கு அல்லது அஞ்சலக கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
அவதி
தற்போது ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும், 100க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களுக்கு ஓய்வூதியம் வரவில்லை என புகார் செய்கின்றனர். வங்கி கணக்கு விபரங்களில் ஏற்பட்ட பிரச்னையே, இதற்கு காரணம்.
எனவே வங்கி அல்லது அஞ்சலகத்தில் விசாரிக்குமாறு, தாலுகா அலுவலக அதிகாரிகள் திருப்பி அனுப்புகின்றனர். வங்கி கணக்கில் என்ன பிரச்னை என்பதை, தாலுகா அலுவலக அதிகாரிகள் தெளிவாக தெரிவிக்காததால், பொது மக்கள் அவதிக்கு ஆளாகின்றனர்.
இது குறித்து, வருவாய் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில், ஓய்வூதியத்தை சம்பந்தப்பட்ட கணக்குகளுக்கு அனுப்பும் பணியில், புதிய 'சாப்ட்வேர்' பயன்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறோம். மத்திய அரசின் பரிந்துரைப்படி, புதிய மென்பொருள் பயன்படுத்தப்படும் நிலையில், ஒவ்வொரு நபரின் பெயர், முகவரி, ஆதார் விபரங்களுடன், வங்கி அல்லது அஞ்சலக கணக்கை இணைக்க வேண்டும்.
சிறப்பு முகாம்
இதற்கான பணியில், சில இடங்களில் வங்கியின் கிளை முகவரி விபரங்கள் மாறியுள்ளன. இதனால், கணக்கு உள்ள கிளைக்கு பதிலாக, வேறு கிளை முகவரி பதிவேற்றம் செய்யப் பட்டுள்ளது.
இதனால், அரசிடம் இருந்து ஓய்வூதியம் வந்தாலும், அது சம்பந்தப்பட்ட பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கில் சேராமல் உள்ளது.
எனவே, தாலுகா அலுவலகங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தி, இந்த கோளாறை சரி செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.