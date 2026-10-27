பஸ்களுக்கான டீசல் வரியை குறைக்க ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் கடிதம்
பஸ்களுக்கான டீசல் வரியை குறைக்க ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் கடிதம்
UPDATED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM
சென்னை: ‘விமான எரி பொருளை போல பஸ்களுக்கான டீசல் வரியை, மத்திய, மாநில அரசுகள் குறைக்க வேண்டும்’ என, அனைத்து ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம், கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சங்கத்தலைவர் அன்பழகன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
பொதுமக்களின் அன்றாட பயண தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில், பஸ்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. டீசல், பராமரிப்பு, உதிரிப்பாகங்கள், காப்பீடு, சுங்கக் கட்டணம் மற்றும் பணியாளர் ஊதியம் உள்ளிட்ட செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதால், தனியார், ஆம்னி பஸ்கள் கடுமையான நிதி நெருக்கடியை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.
விமானப் போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கவும், விமான நிறுவனங்களின் இயக்க செலவை குறைக்கவும், விமான எரிபொருள் மீதான வரிக் குறைப்பை அறிவித்துள்ள, தமிழக அரசின் நடவடிக்கை வரவேற்புக்குரியது. அதே அணுகுமுறையில், பொதுமக்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்தும் பஸ்களுக்கான, டீசல் வரியையும் குறைக்க வேண்டும்.
பஸ்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும், டீசல் மீதான மத்திய கலால் வரி மற்றும் மேல் வரிகளை குறைக்க வேண்டும். அதே போல தமிழக அரசு விதிக்கும் 11 சதவீதம் மதிப்பு கூட்டு வரி மற்றும் லிட்டருக்கு 9.62 ரூபாய் நிலையான வரித் தொகையை குறைக்க வேண்டும். மகளிருக்கான இலவச பயண திட்டத்தால், தனியார் பஸ் சேவைகளின் வருவாயில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கத்தை ஆய்வு செய்து, உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.