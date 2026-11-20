UPDATED : நவ 20, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
-– சிறப்பு நிருபர் –: மதுரை மாவட்டத்தில், திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தீபத் துாணில், வரும், 24ல் திருக்கார்த்திகை தினத்தன்று தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்து உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அதே சமயம், நிரந்தரமாக தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவுக்கு தடை விதித்துள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த ஹிந்து தமிழர் கட்சி நிறுவனர் ராம ரவிக்குமார், திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார். இதை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்து கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் உத்தரவிட்டார்.
இதை இரு நீதிபதிகள் அமர்வு உறுதி செய்தது. இதை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இது தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளையும், நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபுல் எம்.பஞ்சோலி அமர்வு விசாரித்து வருகிறது.
இந்த வழக்கு நேற்று மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த ஆண்டு மட்டும் தர்கா அருகே உள்ள தீபத்துாணில், வரும், 24ல் திருக்கார்த்திகை தினத்தன்று தீபம் ஏற்ற கடுமையான பாதுகாப்பு நிபந்தனைகளுடன் நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்தனர்.
மேலும், ஆண்டுதோறும் நிரந்தரமாக தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தனர். ‘இது, முற்றிலும் தற்காலிக ஏற்பாடு மட்டுமே’ என, தெளிவுபடுத்திய நீதிபதிகள், வழக்கை இறுதி விசாரணைக்காக, 2027- ஜன., இரண்டாவது வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.
இந்த உத்தரவின் மூலம், ஆண்டுதோறும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை விதித்து, தமிழக அரசின் சட்டப்பூர்வ கவலைகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால நிவாரணம் அளித்துள்ளது. அதே சமயம் இந்த ஆண்டு மட்டும் ஒரு முறை தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்து, மனுதாரர் தரப்பு கோரிக்கையையும் தற்காலிகமாக பரிசீலித்துள்ளது. மலையின் மீதான உரிமை மற்றும் பாரம்பரிய வழிபாடு குறித்த இறுதி முடிவு, அடுத்தாண்டு நடக்கும் விரிவான விசாரணையின் போதே தீர்மானிக்கப்படும்.