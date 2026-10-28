ஒரு டன் குட்கா பறிமுதல்; 5 பேர் கைது

UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:17 PM
திருப்பூர்: பெங்களூரில் இருந்து திருப்பூருக்கு கடத்தி வரப்பட்ட, ஒரு டன் குட்காவை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, ஐந்து பேரை கைது செய்தனர்.
திருப்பூர், தோட்டத்துப்பாளையம், லட்சுமி நகர் முதல் வீதியில் உள்ள வீட்டில் குட்கா பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக மாநகர நுண்ணறிவுப் பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. சந்தேகத்தின் பேரில், ஐந்து பேரைப் பிடித்து விசாரித்தனர்.
இதில், ஒரு டன் குட்கா பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது. அவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அவற்றின் மதிப்பு, 30 லட்சம் ரூபாய். இதுதொடர்பாக, ராமநாதபுரம் மனோகரன், 25, புதுக்கோட்டை காளிதாஸ், 30, சூரியபாண்டி, 30, கோகுல், 22, பெங்களூரு ஹேமத், 28, ஆகிய ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘கைது செய்யப்பட்டவர்கள், ஹேமத் உதவியுடன் பெங்களூரு, மாண்டியாவில் இருந்து சேலம், ஈரோடு, பெருமாநல்லுார் வழியாக கடத்தி வந்துள்ளனர். அவற்றை வீட்டில் பதுக்கி வைத்து, திருப்பூர் மாநகரம் மற்றும் மாவட்ட பகுதிகளில் உள்ள பெட்டிக்கடைகளுக்கு வினியோகித்துள்ளனர்.
கடந்த ஓராண்டாக, இந்தத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மீது ஏற்கனவே குட்கா விற்பனை, அடிதடி வழக்குகள் உள்ளன. கடத்தலில் தொடர்புடைய மேலும் இருவரைத் தேடி வருகிறோம்’ என்றனர்.