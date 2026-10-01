பள்ளி ஆசிரியர் போல் பேசி பெற்றோருக்கு ‘வலை’ கல்வி உதவித்தொகை பெயரில் ஆன்லைன் மோசடி
பள்ளி ஆசிரியர் போல் பேசி பெற்றோருக்கு ‘வலை’ கல்வி உதவித்தொகை பெயரில் ஆன்லைன் மோசடி
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 06:16 PM
வேலுார்: வேலுார் மாவட்டத்தில், பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் போல் பேசி, அரசு கல்வி உதவித்தொகை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பெற்றோரிடம், 20 லட்சம் ரூபாய் வரை ஆன்லைன் வாயிலாக மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
வேலுார் மாவட்டத்தில் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோரை குறிவைத்து அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மொபைல்போன் வாயிலாக தொடர்பு கொண்டுள்ளனர்.
அப்போது, பள்ளி ஆசிரியர் அல்லது நிர்வாகி பேசுவதாக தங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொள்கின்றனர். அரசு சார்பில் உங்கள் மகனுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், அதனைப் பெறுவதற்கு தங்கள் வங்கிக்கணக்கில் குறைந்தபட்ச இருப்பு வைத்திருக்கவும், உடனடியாக விண்ணப்பப் பதிவு செய்யவும் வேண்டும் எனவும் ஆசைவார்த்தை கூறியுள்ளனர்.
தொடர்ந்து, பதிவு கட்டணம், ஆவண சரிபார்ப்புக் கட்டணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களைக் கூறி, ‘கியூ.ஆர்., கோடு’ ஒன்றை அனுப்பி, பெற்றோரிடமிருந்து இணையவழியில் கட்டணம் வசூலித்துள்ளனர்.
பணத்தை செலுத்திய பின், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களின் மொபைல்போன் எண்கள் துண்டிக்கப்பட்டதுடன், தங்கள் வங்கிக்கணக்கில் இருந்து மொத்தத் தொகையும் திருடப்பட்டிருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
அதன்பின், தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், வேலுார் சைபர் கிரைம் போலீசில் அடுத்தடுத்து புகார் அளித்துள்ளனர். அதன்படி, கடந்த ஒரு மாதத்தில், 20 லட்சம் ரூபாய் வரை மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், 20க்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் சைபர் கிரைம் போலீசார் தெரிவித்தனர்.