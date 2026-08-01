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/செய்திகள்/தமிழகம்/ 15,323 மின் இணைப்புகளில் 100ல் மட்டுமே ரீடிங் பிரச்னை; மின்வாரியம் தகவல்

15,323 மின் இணைப்புகளில் 100ல் மட்டுமே ரீடிங் பிரச்னை; மின்வாரியம் தகவல்

15,323 மின் இணைப்புகளில் 100ல் மட்டுமே ரீடிங் பிரச்னை; மின்வாரியம் தகவல்

ADDED : ஆக 01, 2026 08:51 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 08:51 PM

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சென்னை: அதிகமான மின் கட்டணம் தொடர்பாக எழுந்த புகாரின் பேரில், இதுவரையில் 15,323 மின் இணைப்புகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 100ல் மட்டுமே ரீடிங் வேறுபாடு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில்; மின்கட்டணம் குறித்து பல தரப்பினர் சந்தேகம் எழுப்பியதை அடுத்து தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் நேற்று முதல் சிறப்பு மின்னளவி மறுஆய்வு செய்யும் பணியைத் தொடங்கியுள்ளது. இதுவரை 15,323 மின் இணைப்புகள் சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 100 மின் இணைப்புகளில், அதாவது 0.65% மட்டுமே, வேறுபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அந்த மின்கட்டணங்கள் திருத்தி அமைக்கப்படும். இந்தப் பணி சுமார் 3,70,000 இணைப்புகளுக்கு செய்யப்பட உள்ளது. இதனால் மின் நுகர்வோர்கள் வீண் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம். இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதிகபட்சமாக, சென்னை தெற்கு 2க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 172 மின் இணைப்புகளில் ஆய்வு நடத்தியதில் 11ல் வேறுபாடு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. திருச்சி பெருநகரில் 8 மின் இணைப்புகளிலும், திருவண்ணாமலை, சேலம், தேனி மற்றும் சென்னை தெற்கு 1ல் 6 இணைப்புகளிலும் மின் கட்டண வேறுபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

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