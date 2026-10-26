இன்று முதல் 3 தினங்களுக்கு ஊட்டி மலை ரயில் ரத்து

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சேலம்: இன்று முதல், மூன்று நாட்களுக்கு, ஊட்டி மலை ரயில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக, ஊட்டி மலை ரயில் பாதையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு, தண்டவாளத்தில் பாறைகள், மண் மற்றும் மரங்கள் விழுந்து கிடக்கின்றன. இதனால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இன்று (அக்., 27) 28, 29 ஆகிய மூன்று நாட்கள் காலை, 7:10 மணிக்கு கிளம்ப வேண்டிய மேட்டுபாளையம் – ஊட்டி ரயில் மற்றும் மதியம், 2:00 மணிக்கு கிளம்பும் ஊட்டி – மேட்டுபாளையம் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தொடர் மழையை பொருட்படுத்தாமல், தண்டவாளத்தில் உள்ள தடைகளை அகற்றும் பணியில், ரயில்வே ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:17 PM
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சேலம்: இன்று முதல், மூன்று நாட்களுக்கு, ஊட்டி மலை ரயில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக, ஊட்டி மலை ரயில் பாதையில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டு, தண்டவாளத்தில் பாறைகள், மண் மற்றும் மரங்கள் விழுந்து கிடக்கின்றன. இதனால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, இன்று (அக்., 27) 28, 29 ஆகிய மூன்று நாட்கள் காலை, 7:10 மணிக்கு கிளம்ப வேண்டிய மேட்டுபாளையம் – ஊட்டி ரயில் மற்றும் மதியம், 2:00 மணிக்கு கிளம்பும் ஊட்டி – மேட்டுபாளையம் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தொடர் மழையை பொருட்படுத்தாமல், தண்டவாளத்தில் உள்ள தடைகளை அகற்றும் பணியில், ரயில்வே ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.