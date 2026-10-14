தமிழகத்தில் நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்; வானிலை ஆய்வு மையம்
தமிழகத்தில் நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட்; வானிலை ஆய்வு மையம்
ADDED : அக் 14, 2026 02:43 PM
ADDED : அக் 14, 2026 02:43 PM
சென்னை: அடுத்த 7 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் பெய்யும் மழை நிலவரம் குறித்த கணிப்பை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நாளை மயிலாடுதுறை, நாகை, ராமநாதபுரம் மற்றும் காரைக்கால் ஆகிய பகுதிகளில் மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. தஞ்சை, திருவாரூர், கடலூர் மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாளை (அக்.,16) மிகக் கனமழை பெய்ய உள்ள மாவட்டங்கள்; கோவை, நீலகிரி, தேனி, விருதுநகர்
கனமழை; மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை, கடலூர், தென்காசி மற்றும் புதுச்சேரி
அக்.,17ல் கனமழை : நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, திருச்சி, நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு
அக்.,18ல் கனமழை : நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, திருப்பூர், கன்னியாகுமரி, ராணிப்பேட்டை, கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை, கடலூர், ஈரோடு, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால்
அக்.,19ல் கனமழை : கோவை, மயிலாடுதுறை, தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை மற்றும காரைக்கால்
அக்.,20ல் கனமழை : நீலகிரி, கோவை, மதுரை, சிவகங்கை
அக்.,21ல் கனமழை; நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.