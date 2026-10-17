செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு இன்று ஆரஞ்ச் அலர்ட்; 20ம் தேதி 9 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு இன்று ஆரஞ்ச் அலர்ட்; 20ம் தேதி 9 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை
ADDED : அக் 17, 2026 02:39 PM
ADDED : அக் 17, 2026 02:39 PM
சென்னை: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை; தமிழக பகுதிகளில் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. அதேபோல, தெற்கு கடலோர ஆந்திர பகுதி மற்றும் அதனையொட்டியுள்ள பகுதியிலும் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி நிலவி வருகிறது. இதன் வடமேற்கே வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை உருவாகியுள்ளது.
இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இன்று முதல் 20ம் தேதி வரை பல மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இன்று செங்கல்பட்டில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
அக்.,18 (ஞாயிறு) - நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, பெரம்பலுார், திருச்சி, அரியலுார், கடலுார், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்யும்
அக்.,19 - திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம, கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நாகை, தஞ்சை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, நெல்லை மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை பெய்யும்,
அக்., 20ம் தேதி; நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மிக கனமழை பெய்யும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.