கைவிடப்பட்ட குவாரிகளில் தடுப்பு வேலி அமைக்க உத்தரவு
கைவிடப்பட்ட குவாரிகளில் தடுப்பு வேலி அமைக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 09:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:41 PM
சென்னை: ‘கைவிடப்பட்ட குவாரிகளில் தடுப்பு வேலி அமைக்க வேண்டும்’ என, கனிமவளத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், பல்வேறு மாவட்டங்களில், கருங்கல், சுண்ணாம்புக்கல் எடுப்பதற்காக குவாரிகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இதற்காக, அதிக ஆழத்துக்கு பள்ளம் தோண்டப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பின், குவாரிகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்த முடியாது. இவ்வாறு கைவிடப்பட்ட குவாரிகளில், மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் தேங்குவதால், வழி தெரியாமல் செல்வோர், விளையாட செல்வோர், விபத்தில் சிக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது.
இது தொடர்பாக, கனிமவளத்துறை இயக்குனர் பிரபுசங்கர், அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கும் எழுதியுள்ள கடிதம்:
கைவிடப்பட்ட குவாரிகளில் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அளவுக்கு விபத்துகள் நடப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது. உள்ளூர் மக்கள், குழந்தைகள், நடந்து செல்வோர், கால்நடைகள் விழுந்து விபத்து ஏற்படுகிறது. இதை தடுக்க, தனியார் பட்டா நிலங்கள், அரசாங்க புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள, குவாரி பள்ளங்களை சுற்றி, கம்பிகளை பயன்படுத்தி தடுப்பு வேலி அமைக்க வேண்டும்.
பசுமை நிதியை பயன்படுத்தி இந்த வேலிகளை அமைக்கலாம். கனிமவளத்துறை மாவட்ட அலுவலர்கள் கள ஆய்வு செய்து தடுப்பு வேலி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தனியார் பட்டா நிலங்களில் உள்ள குவாரிகளுக்கு, அதன் உரிமையாளர்கள், சொந்த செலவில் தடுப்பு வேலி அமைக்க வேண்டும். வேலி அமைக்க மறுப்போருக்கு, ‘நோட்டீஸ்’ அனுப்பி, மாவட்ட அலுவலர்கள் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தரையில் இருந்து, 5 அடி உயரத்துக்கு, குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இரும்பு துாண்களுடன் இந்த வேலி அமைய வேண்டும். ‘இங்கு கைவிடப்பட்ட குவாரி உள்ளது’ என்ற வாசகங்களுடன், எச்சரிக்கை பலகைகள் அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.