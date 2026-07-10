அரசு பள்ளிகளில் கழிப்பறை வசதி உள்ளதா அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
அரசு பள்ளிகளில் கழிப்பறை வசதி உள்ளதா அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:07 AM
மதுரை: '-அரசு பள்ளிகளில் குறிப்பாக பெண்கள் பள்ளிகளில் போதிய கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் உள்ளனவா. இல்லையெனில் பூர்த்தி செய்ய மேற்கொண்ட நடவடிக்கை குறித்து தமிழக அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்,' என, உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உப்பூர் திருமுருகன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
மதுரை ஒத்தக்கடையில் அரசு மாதிரி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி உள்ளது. போதிய கழிப்பறை வசதி இல்லை. நிரந்தர துாய்மை பணியாளர்கள் இல்லை.
பள்ளி நிர்வாகம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் தற்காலிக துாய்மை பணியாளர்களையே நம்பியுள்ளது. கழிப்பறைகளை சரியாக சுத்தம் செய்வதில்லை. 'சானிட்டரி நாப்கின்'களை அகற்றுவதற்கான வசதி இல்லை. சுகாதார பிரச்னைகள் உருவாகின்றன. மாணவிகளின் உடல்நலம் பாதிக்கப்படுகிறது. உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.
போதிய கழிப்பறை, குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். சுற்றுச்சுவர் அமைக்க வேண்டும். போதிய உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள், துாய்மை பணியாளர்கள், காவலர்களை நியமிக்க தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டார். மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் அழகுமணி ஆஜரானார்.
நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, ஆர்.பூர்ணிமா அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: அரசு பள்ளிகளில் குறிப்பாக பெண்கள் பள்ளிகளில் போதிய கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் உள்ளனவா. போதிய துாய்மை பணியாளர்கள் உள்ளனரா. இல்லையெனில் பூர்த்தி செய்ய மேற்கொண்ட நடவடிக்கை குறித்து தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குனர் ஜூலை 30 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றது.