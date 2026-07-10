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சென்னை: கூட்டுறவுத் துறையில், பதிவாளர் அலுவலகத்திலிருந்து, கூடுதல் பதிவாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையங்களில் முதல்வராக பணிபுரிவோர்; பொதுப்பணி நிலைத்திறன் பணிக்காக நியமிக்கப்பட்டோர்; சட்டம் மற்றும் கலைத்தல் பணிகளை கவனிக்க நியமிக்கப்பட்டோர் என, கூட்டுறவு நிறுவனங்களில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஓய்வு பெற்ற அரசு பணியாளர்கள் அனைவரையும், உடனடியாக ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணியிலிருந்து நீக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கூட்டுறவு துறையில் ஓய்வு பெற்றவர்களை விடுவிக்க உத்தரவு
கூட்டுறவு துறையில் ஓய்வு பெற்றவர்களை விடுவிக்க உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:46 AM
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சென்னை: கூட்டுறவுத் துறையில், பதிவாளர் அலுவலகத்திலிருந்து, கூடுதல் பதிவாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையங்களில் முதல்வராக பணிபுரிவோர்; பொதுப்பணி நிலைத்திறன் பணிக்காக நியமிக்கப்பட்டோர்; சட்டம் மற்றும் கலைத்தல் பணிகளை கவனிக்க நியமிக்கப்பட்டோர் என, கூட்டுறவு நிறுவனங்களில், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஓய்வு பெற்ற அரசு பணியாளர்கள் அனைவரையும், உடனடியாக ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணியிலிருந்து நீக்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.