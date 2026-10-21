தமிழகத்தில் பிற மொழிகளையும் கற்றுத்தர வேண்டும்: ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
தமிழகத்தில் பிற மொழிகளையும் கற்றுத்தர வேண்டும்: ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 21, 2026 05:19 AM
போத்தனுார்: ‘‘மத்திய அரசு வெளிநாட்டு மொழிகளுக்கும், மாநில அரசு இந்திய மொழிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது தவறு,’’ என, ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் முதன்மை சேவகர் அண்ணாமலை கூறினார்.
கோவை, வேலந்தாவளம் தனியார் பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், அண்ணாமலை பங்கேற்றார். தொடர்ந்து அவர் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி:
நான் அரசியலில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் மக்களுக்காக பேசுவேன். தற்போது மாநிலத்தில் கல்வி, ஆற்றல் திறன் குறைந்துவிட்டது. 10ம் வகுப்பு முடித்து, பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 செல்வோரில், ஒன்பது சதவீத மாணவர்கள், ஆறு சதவீத மாணவியர் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது. உயர்கல்விக்கு செல்வோர் எண்ணிக்கை, 50 சதவீதத்திலிருந்து, 47 சதவீதமாக குறைந்துவிட்டது. அரசு இதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
குழந்தைகள் பல மொழிகளை கற்க வேண்டும். மத்திய அரசு ஜெர்மன், பிரெஞ்ச் உள்ளிட்ட மொழிகளை அனுமதிக்க மறுத்ததால், சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டது.
மாநிலத்தில் தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் பிற மொழிகளையும் கற்றுத்தர வேண்டும். தற்போதைய குழந்தைகள் சர்வதேச அளவில் போட்டி போட, இது வாய்ப்பாக அமையும். மத்திய அரசு வெளிநாட்டு மொழிகளுக்கும், மாநில அரசு இந்திய மொழிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது தவறு.
டிஜிட்டல் மயத்தால் குழந்தைகளிடம் ஒரு தேக்கநிலை ஏற்படுகிறது. மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி, 16 வயதுக்கு உட்பட்டோர் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்கவேண்டும். அதே வேளையில், படிப்பிற்காக இன்டர்நெட் பயன்படுத்த அனுமதிக்கலாம்.
தி.மு.க., ஆட்சியின்போதே, கஞ்சா கடத்தலில் த.வெ.க.,வினர் ஈடுபட்டனர். ஆட்சிக்கு வந்த பின் சிலர் சிக்கத் துவங்கியுள்ளனர். எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், சமூக விரோதிகள் தங்களை அதில் இணைத்துக்கொள்வது தமிழகத்தில் வாடிக்கையாகிவிட்டது. இதனால் உள்ளூர் போலீசார் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள். இதை தடுக்க முதல்வர் இரும்புக்கரம் கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் தாராபுரம் தொகுதி வேட்பாளரை, போலீசார் கோவை வந்து கைது செய்திருப்பது ஏன்? இது ஒரு நோட்டீஸ் வழங்கி, 24 மணி நேரத்தில் வருமாறு கூறக்கூடிய ஒரு வழக்கு தான். போலீசார் ஆளுங்கட்சியின் கைப்பாவையாக மாறக்கூடாது.
தவறு நடந்திருந்தால் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கேள்வி கேட்க வேண்டும். அதே வேளையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி செயல்படும் அமைப்புகளை கேலிக்கூத்தாக்க கூடாது.
அடிப்படை மாற்றங்களையும், புதிய தலைவர்களை உருவாக்கவும் நாங்கள் அரசியலுக்கு வருகிறோம். உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடுவதே சிறந்தது. அப்போதுதான் எங்களது சிந்தனைகளையும், திட்டங்களையும் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல முடியும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.