மருத்துவ கல்லுாரிகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலா? பயமின்றி புகார் அளியுங்கள்!
மருத்துவ கல்லுாரிகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலா? பயமின்றி புகார் அளியுங்கள்!
UPDATED : அக் 22, 2026 06:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
சென்னை: கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கும் மருத்துவ கல்லுாரிகள் மீது துணிந்து புகார் அளிக்க, மாணவர்களுக்கு, மருத்துவ கல்வி இயக்குநரகம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
சுயநிதி கல்லுாரிகளில், அரசு மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டுக்கான கல்வி கட்டணத்தை, அரசு நிர்ணயிக்கிறது. அதேநேரம், அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்கள் தயக்கமின்றி புகார் அளிக்க, மருத்துவ கல்வி இயக்ககம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து, மருத்துவ கல்வி இயக்கக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சுயநிதி கல்லுாரிகள், கணக்கில் வராமல் கூடுதலாக, மூன்று லட்சம் ரூபாய் ஆண்டுதோறும் வசூலிப்பதாக, மருத்துவ கல்வி இயக்குநரகத்திற்கு, பெற்றோர் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். எவ்வித ஆதாரமும் கொடுக்காமல், தங்களை பற்றியும் தெரிவிக்காமல் கொடுக்கப்படும் புகாரால், எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியவில்லை.
தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் உத்தரவையும் மீறி, ஐந்தாரை ஆண்டுக்கான கட்டணத்தை சவீதா மருத்துவ கல்லுாரி வசூலிப்பதாக, பெற்றோர், மாணவர்கள் புகார் அளித்தனர். அத்துடன், விசாரணைக்கும் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தனர். அவர்கள் குறித்த தகவல் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட கல்லுாரி மீது, மாநில அரசால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாவிட்டாலும், மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளோம்.
அதனால், சுயநிதி மருத்துவ கல்லுாரிகளிலும் இதுபோன்று கூடுதல் கட்டணம் வசூல் குறித்து பயமின்றி புகார் அளிக்கலாம். இவற்றால் குழந்தைகளின் கல்வி எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.