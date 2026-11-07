‘ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கணும்’
‘ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கணும்’
ADDED : நவ 07, 2026 07:05 PM
அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் பழனிசாமி அறிக்கை:
கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்துக்கு நுால்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில், பல கோடி ரூபாய் அளவிற்கு ஊழல் நடந்துள்ளதாக, எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளது கடும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. மக்களின் சிந்தனை, அறிவு போன்றவற்றை மேம்படுத்தும் நுாலகங்களில் கூட, கோடிக்கணக்கில் ஊழல் நடந்திருப்பதை எள்ளளவும் ஏற்க முடியாது.
சமீபத்தில், முதல்வர் விஜய் இந்த நுாலகத்தை திறந்து வைத்தார். ‘ரோடு ஷோ’ நடத்துவதிலும், கேமராக்களுக்கு முன்னால் கையசைத்து, ‘ஆக்ஷன்’ செய்வதிலும் காட்டும் ஆர்வத்தில், சிறிதளவாவது தான் திறந்து வைக்கும் நுாலகத்தில், நுால்கள் சரியாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதா, அதற்கான உள்கட்டமைப்பு சரியாக உள்ளதா என்பதை ஆராய்வதில் இருந்திருக்க வேண்டாமா. ஒரு புறம் தவறு செய்தது, நாங்கள் இல்லை, தி.மு.க., தான் என, ஆளுங்கட்சியும், மறுபுறம், தவறு செய்தது, நாங்கள் இல்லை த.வெ.க., தான் என, தி.மு.க.,வும் மாறி, மாறி குற்றம் சாட்டி, மக்களை குழப்பி வருகின்றன.
எனவே, ஈ.வெ.ரா., நுாலகம் ஊழல் விவகாரத்தில், த.வெ.க., அரசாக இருந்தாலும் சரி, முந்தைய தி.மு.க., அரசாக இருந்தாலும் சரி, தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது சட்டப்பூர்வமான கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நுால் கொள்முதல் ஊழல் குறித்து, உடனடியாக ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில், ஒரு விசாரணை ஆணையம் அமைக்க வேண்டும். இந்த ஊழலில் தொடர்புடைய அனைவர் மீதும், விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.
ஐகோர்ட் மேற்பார்வையில்
விசாரணை நடத்த வேண்டும்
அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் அறிக்கை:
‘அகல் விளக்கு’ என்ற பதிப்பகத்தின் பெயரில், திரிஷா விஜய், சங்கீதா விஜய், சுமேகா விஜய், விஜய் பாலு, விஜய் ஆதித்தன் என்ற பெயர்களில் எழுதப்பட்டுள்ள நுால்கள் என்பதை தாண்டி, இந்த புத்தகங்கள், முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் அன்று வந்திருப்பதும், பெரும்பாலான புத்தகங்களின் ஆசிரியர்கள் பெயர் விஜய் என்றே இருப்பதும், பல்வேறு சந்தேகங்களை எழுப்புகின்றன.இது யாரையோ சிக்கவைக்க, மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை பலி கொடுக்க முயன்றுள்ளனரோ என்ற சந்தேகம் வலுக்கிறது. போலி நுால்கள் கொள்முதல் செய்ததற்கான ஆணை, அதற்கான உத்தரவு பிறப்பித்தவர்களின் விபரங்கள், செலவழிக்கப்பட்ட தொகை என, அனைத்து விபரங்களையும் கணப்பொழுதில் வெளியிடும் அளவிற்கான நிர்வாக வசதியை, த.வெ.க., அரசு கொண்டு உள்ளது.
எனவே, நுால் கொள்முதல் ஊழல் குற்றச்சாட்டில்- முழு உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர, மத்திய அரசின் விசாரணை அமைப்புகளின் மூலமாகவோ அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தின் நேரடி மேற்பார்வையிலோ விசாரணை நடைபெறுவது தான் சரியான தீர்வாக அமையும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் தினகரன் கூறியுள்ளார்.
‘மன்னிக்க முடியாத அறிவு துரோகம்’
தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அறிக்கை:
கோவையில் ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில், பெருமளவு முறைகேடு நடந்துள்ளதாக வரும் தகவல்கள் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றன. போட்டி தேர்வுக்கு படிக்கும் மாணவர்கள், பொதுமக்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட நுாலகத்தில், ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு வாயிலாக பிழைகளுடன் தயாரிக்கப்பட்ட போலி நுால்களை, பல மடங்கு கூடுதல் விலைக்கு விற்று, மக்களின் வரிப்பணத்தை சூறையாடியிருப்பது மன்னிக்க முடியாத அறிவு துரோகம்.
போலி பெயர்களை பயன்படுத்தி, தகுதியற்ற நுால்களை நுாலகத்திற்குள் திணித்து, அரசு கஜானாவை கொள்ளையடித்த மோசடி நபர்களை கண்டறிந்து, அவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி, கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.
‘போலி நுால்களை அகற்ற வேண்டும்’
கோவை சிரவை ஆதீனம் குமரகுருபர சுவாமிகள் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழர்களின் தொன்மையான வரலாறு, பண்பாடு, இலக்கியம், சமய மரபுகளை பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு நுாலகங்களிலேயே போலி நுால்கள் இடம்பெற்றிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, இல்லாத பதிப்பகங்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பெயர்களில் வரலாற்றை திரித்து நுால்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
உண்மையான வரலாற்று சான்றுகள், கல்வெட்டுகள், சங்க இலக்கியங்கள் உள்ளிட்டவற்றை புறக்கணித்து, தவறான தகவல்களை வரலாறு போல சித்தரிப்பது கண்டனத்திற்குரியது. நுாலகங்களை நாடும் மாணவர்கள், ஆய்வாளர்கள் இதுபோன்ற நுால்களை உண்மை என நம்பும் நிலை ஏற்படலாம். இதனால், தவறான வரலாற்று பதிவுகள் எதிர்கால தலைமுறைக்கும் பரவ வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, தமிழகம் முழுதும் உள்ள அரசு நுாலகங்களில் ஆய்வு நடத்தி, போலி நுால்கள் இருந்தால் அவற்றை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும். அவற்றை அச்சிட்டவர்கள், நுாலகங்களில் இடம்பெறச் செய்தவர்கள் யார் என்பதை விசாரித்து, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், நுாலகங்களுக்கு நுால்களை தேர்வு செய்யும் நடைமுறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.