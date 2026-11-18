ADDED : நவ 18, 2026 10:51 PM
சென்னை: பி.ஏ.சி.எல்., நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு நிபந்தனையின்றி முதிர்வு தொகை வழங்க வலியுறுத்தி, முதலீட்டாளர்கள் சென்னையில் இன்று (நவ.,18) உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தினர்.
‘செபி’ தொடர்ந்த வழக்கில், பி.ஏ.சி.எல்., தனியார் நிறுவனத்தை, உச்ச நீதிமன்றம் நிரந்தரமாக தடை செய்தது. முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆறு மாதத்திற்குள் முதலீட்டு பணத்தை திரும்ப வழங்க, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி லோதா கமிட்டி அமைத்து, உச்ச நீதிமன்றம், கடந்த 2016ம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது. ஆனால், ஒன்பது ஆண்டுகள் கடந்தும் தற்போது வரை முதலீட்டு தொகை வழங்கப்படவில்லை.
தமிழக பி.எ.சி.எல்., அனைத்து சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே, கோரிக்கைளை வலியுறத்தி, இன்று உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இதில் தமிழகம் முழுதும் இருந்து, 500க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.