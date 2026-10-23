ஆயுத பூஜைக்கு பின் அரளி விலை கடும் சரிவு: விவசாயிகள் புலம்பல்
ஆயுத பூஜைக்கு பின் அரளி விலை கடும் சரிவு: விவசாயிகள் புலம்பல்
UPDATED : அக் 23, 2026 01:47 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:44 AM
பனமரத்துப்பட்டி: ஆயுத பூஜையை ஒட்டி, சேலத்தில் கடந்த, 17ல், ஒரு கிலோ சாதா அரளி, 300 ரூபாய்; செவ்வரளி, வெள்ளை, மஞ்சள் அரளி தலா, 340 ரூபாய்; மறுநாளான, 18ல் சாதா, 200 ரூபாய்; வெள்ளை, மஞ்சள், செவ்வரளி தலா, 240 ரூபாய்க்கு விற்றது. பூஜை முடிந்த பின், 19ல் சாதா, 80, மஞ்சள், செவ்வரளி, வெள்ளை தலா, 100 ரூபாய்க்கும், 20ல் சாதா, 50, வெள்ளை, மஞ்சள், செவ்வரளி தலா, 60 ரூபாய்க்கும் விற்றது. ஆனால் கடந்த இரு நாட்களாக, சாதா, செவ்வரளி, வெள்ளை, மஞ்சள் ஆகியவை தலா, 30 ரூபாயாக விலை சரிந்தது.
இதுகுறித்து அரளி விவசாயிகள் கூறியதாவது:
வியாபாரிகள் சேர்ந்து அரளிக்கு விலை வைக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு ஆயுத பூஜைக்கு ஒரு கிலோவுக்கு, 400 ரூபாய் விலை கிடைத்தது. இந்த ஆண்டு கிலோவுக்கு, 300 ரூபாய் விலை கொடுத்தனர். செடியில் இருந்து ஒரு கிலோ அரளி பறிக்க, கூலி, 50, செலவு, 20 என, 70 ரூபாய் செலவாகிறது. ஆயுத பூஜைக்கு பின் ஒரு கிலோ, 30 ரூபாயாக விலை சரிந்ததால், நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. பூஜை நேரத்தில் ஒருநாள் மட்டும் அதிக விலை கொடுத்து, பின் படிப்படியாக குறைத்துவிட்டனர். இதனால் கையில் இருந்து கூலி கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.