பாலக்காடு கல்பாத்தி கோவில் தேர் விழா கொடியேற்றம்

ADDED : நவ 08, 2026 06:03 PM
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், பாலக்காட்டில் கல்பாத்தி விசாலாட்சி சமேத விஸ்வநாதர் கோவில் உள்ளது. இங்கு, ஆண்டு தோறும் ஐப்பசி மாதம் தேர் திருவிழா நடப்பது வழக்கம்.
நடப்பாண்டு தேர்த்திருவிழா, நேற்று காலை, 7:30 மணிக்கு துவங்கியது. காலை, 11:34 மணிக்கு 'சிவ சிவ சங்கர, ஹர ஹர சங்கர’ கோஷங்கள் முழங்க, கோவில் மேல்சாந்தி பிரபு சேனாபதியின் தலைமையில் கொடியேற்றம் நடந்தது.
விழா நடக்கும் உப கோவில்களான, மந்தக்கரை மகா கணபதி கோவில், பழைய கல்பாத்தி லட்சுமி நாராயண பெருமாள் கோவில், சாத்தபுரம் பிரசன்ன மஹா கணபதி கோவிலிலும் கொடியேற்றம் நடந்தது.
விழாவையொட்டி, ஐந்து நாட்கள் நடக்கும் சங்கீத உற்சவத்தை, இன்று மாலை, 6:00 மணிக்கு சாத்தபுரம் மணி அய்யர் சாலையில், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் விஷ்ணுநாத் துவக்கி வைக்கிறார். வரும், 14, 15, 16 தேதிகளில், திருத்தேரோட் டம் நடக்கிறது. முக்கிய நிகழ்ச்சியான, ‘ரத சங்கமம்’ 16ம் தேதி மாலை நடக்கிறது.