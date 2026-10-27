சினிமா ‘கார்ப்பரேட்’ வில்லன் முதல்வர் மீது பழனிசாமி பாய்ச்சல்
சினிமா ‘கார்ப்பரேட்’ வில்லன் முதல்வர் மீது பழனிசாமி பாய்ச்சல்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:24 PM
சென்னை: ‘‘சினிமாவில் வரும் ‘கார்ப்பரேட்’ வில்லன் போல முதல்வர் விஜய் செயல்படுகிறார்,’’ என, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழக மக்களுக்கு ‘வெற்றி தீபாவளி’ பரிசாக, ஆவின் நெய், வெண்ணெய், இனிப்பு பலகாரங்களின் விலையை, த.வெ.க., அரசு கடுமையாக உயர்த்தியுள்ளது. தீபாவளிக்கு அதிகமாக நெய், இனிப்புகளை வாங்குவர் என தெரிந்தும், சரியான நேரம் பார்த்து விலையை உயர்த்தி, லாபம் பார்க்கலாம் என்று, ஓர் அரசு நினைத்து செயல்படுவது என்ன மாதிரியான மனநிலை?
வியாபாரிகள் கூட, பண்டிகை காலங்களில், சில சலுகைகள் அளித்து தான் விற்பனையை அதிகரிக்க பார்ப்பர். ஆனால், இந்த அரசோ, சினிமாவில் வரும் கார்ப்பரேட் வில்லனை போல செயல்படுகிறது. நடிகராக இருக்கும்போது, தீபாவளிக்கு வெளியாகும் விஜய் பட டிக்கெட்டுகளை விலை உயர்த்தி, ‘பிளாக் டிக்கெட்’ விற்பது போல, ஆவின் இனிப்புகளையும் தீபாவளி நேரம் பார்த்து உயர்த்தி விட்டீர்களோ?
பழக்கதோஷத்தில், ‘பிளாக்கில்’ விற்றுவிடாதீர். ‘அதிகம் இனிப்பு சாப்பிட்டால் சர்க்கரை நோய் வரும். அதைத் தடுக்கவே இந்த வெற்றி தீபாவளி திட்டம்’ என பேட்டி கொடுத்து உருட்ட, எந்த அமைச்சரை நியமித்துள்ளீர்கள் முதல்வரே?
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.